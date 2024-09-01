深圳92猴痘患者逾5成合併感染HIV　專家：應向男同志加強衛生宣教

自2023年6月以來，深圳開始出現猴痘病毒的持續本土流行，當地研究團隊研究其中92宗猴痘感染患者，顯示所有患者均為男性，中位年齡為30歲，其中95.7%存在男男性行為（MSM），56.5%的患者同時確診了人類免疫力缺乏病毒（HIV）。



官媒《人民日報》引述內地專家稱，「這一研究也提示我們，應該在男性同性戀者中加強衛生宣教，避免不安全的性行為」。



研究論文在《自然·通訊（Nature Communications）》雜誌在線發表。（《人民日報》）

《人民日報》報道指，8月28日，深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）、深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心盧洪洲、劉映霞等在《自然·通訊（Nature Communications）》雜誌在線發表該研究論文。

研究納入了92例猴痘病例，分別佔廣東省和深圳市同期報告病例數的30%和66%。人口學特徵顯示，所有患者均為男性，中位年齡為30歲，56.5%的患者同時感染了人類免疫力缺乏病毒（HIV）。流行病學調查顯示，其中95.7%存在男男性行為。患者全身多個部位均有皮膚病變，62.2%的患者有生殖器病變，提示猴痘病毒通過性接觸傳播的風險較高。

研究人員：有幾例死亡的猴痘病人都是愛滋病晚期患者

盧洪洲表示，「我們那段時間剛好收治了92例猴痘感染者，均為男性，且超9成感染者存在男男性行為，男男性行為確實是猴痘等病毒傳播的高危因素之一，男性同性戀者為猴痘的高危人群」。

盧洪洲稱，男男性行為方式特殊，直腸黏膜比正常皮膚以及陰道黏膜更加脆弱，有可能因為接觸而導致細小的傷口，因此更容易感染。

盧洪洲又稱，「這92位患者中，有些人根本不知道自己感染了艾滋病（香港稱「愛滋病」），有些已經是晚期患者，艾滋病晚期患者，若再感染猴痘，治療會非常難，有幾例死亡的猴痘病人都是艾滋病晚期患者」。因為部分愛滋病患者仍有高危性行為，所以更容易被感染。

根據資料，愛滋病（AIDS）全稱為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV，又稱為愛滋病病毒）引發。

圖為2024年8月19日，位於剛果民主共和國北基伍省一個名為Munigi的村莊內，一名患上猴痘的兒童在一醫療中心內接受別人為其塗抹藥品。（Reuters）

專家：應該在男性同性戀者中加強衛生宣教

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，「HIV合併猴痘病毒感染患者，尤其是免疫功能較低的患者，可能病程相對較長，更容易出現重症，臨床上應給予重視」。

趙衛提醒，「這一研究也提示我們，應該在男性同性戀者中加強衛生宣教，避免不安全的性行為。其次居民不要與疑似感染者密切接觸」。