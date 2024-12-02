觀塘海濱花園青年音樂節成功舉辦　超萬人免費參與走入音樂文化圈

香港廣西社團總會、香港廣西僑界同鄉聯誼總會、觀塘民政處、香港青少年發展促進會等機構在11月15日至17日在觀塘海濱花園舉行為期三天的青年音樂節。

活動吸引了眾多年輕人參與，超過40隊觀塘區內以至其他區的樂隊及樂手表演，三天活動參與人次超過10,000，為年輕音樂人提供了一個週末休閒、音樂交流的平台。



與一般傳統社區活動不同，這場音樂節活動設計風格時尚貼合年青人對文創活動的追求，大會的口號「越夜越精彩」也確實吸引了大批區內青年以及對音樂活動有興趣的青年朋友參與，強勁節拍的時尚音樂加上海濱獨特地理優勢及燈光效果成功吸納以往社區活動比較少接觸的青年群體。參與活動的創作歌手Sky溫承璋形容「即使天氣不似預期，但見到大家都用心準備盡情發揮個vibe係好型好正，都睇到大家對音樂嘅熱誠」。

觀塘區舉辦青年音樂節

觀塘區舉辦青年音樂節

觀塘區舉辦青年音樂節

透過音樂，年輕人得以探索和分享他們的故事，反映社會的多樣性，並建立起更緊密的社區聯繫。除了青年參與，活動亦保留社區參與的元素，在三天的活動中，除音樂表演外亦有多場音樂工作坊，吸引更多青年人走進音樂文化圈。

活動開幕禮由基督教勵行會及香港女青年協會等區內組織帶領青年參與，其中開幕歌曲就由基督教勵行會培育的青年及樂隊領唱。機構負責人表示該批青年經過一年左右的音樂培訓由以往內向不敢與人溝通到現在可以進行公眾表演令人感到鼓舞。既是帶領區內青年「走出去」更廣闊的舞台，也是讓區內及香港市民「走進來」觀塘這個社區圈。

音樂節的成功不僅在於參與觀眾本身，更在於它為年輕音樂人創造了一個表演機會平台，為觀眾提供一個免費觀賞到眾多音樂人表演的週末，讓年輕人相互學習和啟發，有參與活動的其中一個樂隊樂迷表示這場活動是近期唯一一場該樂隊的免費表演。

在探討本港文化發展其中一個主要提到的議題就是場地及表演機會的難題，觀塘區作為一個由活化工廈密集組成的地區，透過相宜租金吸納了大量音樂藝術人才進駐，形式猶如一個私營自發的藝術家進駐計劃。這次觀塘海濱音樂節更是為這批音樂家提供一個完善的表演配套。

「十四五」規劃確立香港為八個重點領域的發展中心—— 包括中外文化藝術交流中心，確保香港的文化競爭力和持續發展需要社會整體及社區各方持份者支持發展，提供更多配套協助青年成長。