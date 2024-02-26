觀塘區舉辦「喜舞三官塘」　青年元宵佳節大跳「科目三」推廣國潮

2月24日，適逢農曆正月十五元宵佳節，觀塘區青年發展及公民教育委員會，聯同九龍東區各界聯會於觀塘裕民坊自由空間花園廣場，舉辦「喜舞三觀塘」青年跳「科目三」舞蹈快閃活動啟動禮，觀塘區民政事務專員何立基、和多名觀塘區議員，更在活動中化身財神，向市民派發幸運小禮物。

活動除了在裕民坊快閃之外，大會更安排開篷雙層巴士，前往觀塘四處人流民生熱點：啟田商場、秀茂坪商場、牛頭角下邨廣場進行快閃表演。



觀塘青年大跳內地爆火曲目「科目三」推廣中國國潮。

觀塘青年發展及公民教育委員會主席、九龍東區各界聯會會長李誌峰致開幕詞表示，今日元宵佳節，觀塘區青年發展及公民教育委員會、九龍東區各界聯會、觀塘民政事務處連同一眾嘉賓和區議員，以及東聯的吉祥物「咚咚龍」一起同大家拜年，共渡佳節，並祝觀塘街坊及香港市民龍年行運一條龍！身體健康！家庭幸福！萬事如意！

李誌峰又指出，今日活動帶給大家的是來自內地、熱爆全球的舞蹈「科目三」。他說「科目三」舞蹈熱爆全球，一點也不誇張，因為這隻舞除了在世界各地民間掀起熱潮之外，在不同國家的重要活動場合上，都可以見到人們跳這隻舞，和聽到熟悉的旋律。

「科目三」是源於廣西一場婚禮，出席青年自發跳出自由奔放舞蹈又聞名，經由網絡傳播而紅遍全球，東聯一班年輕人將網紅舞蹈與舞獅結合，將中國傳統文 化元素注入現代表演形式中，帶入社區當中，向市民傳達傳統和現代融合的訊息，讓香港與內地兩地互相緊貼潮流，彰顯新世代對傳統文化的尊重和創新。

元宵節是中國的傳統節日，象徵著團圓和喜慶。以熱爆全球的內地網紅舞蹈「科目三」 為主題的觀塘快閃活動，為市民街坊營造歡樂的氛圍，向觀眾傳遞節日的喜悅與祝福。

早前，麥玲玲與日本舞蹈團體Adantgardey合跳「科目三」▼