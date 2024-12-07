吉林白城滑冰館屋頂倒塌　初步調查結果：建築工程質量不合格引發

11月18日早上，吉林白城市的白城滑冰館屋頂倒塌，無人傷亡。12月6日，吉林省通報坍塌事故初步調查情況，指這是一起因建築工程質量不合格引發的生產安全責任事故。



據通報，公安機關已對涉嫌犯罪的6名責任人員刑事拘留，其他相關責任人員正在進一步調查中。這也是官方首次披露白城市滑冰館「11·18」坍塌事故調查進展。

據早前報道，影片顯示，白城滑冰館頂部倒塌，大量煙塵揚起。拍片者稱，「這體育館是咋的了，是炸了還是塌了？媽啊，這麼嚇人，老大聲了」。白城市120稱，現場的相關工作人員表示，事件中沒有人員傷亡，不需要急救人員到場，因此未派救護車到場。

白城滑冰館頂部倒塌，大量煙塵揚起。（影片截圖）

白城滑冰館頂部倒塌，大量煙塵揚起。（影片截圖）

白城市政府官網顯示，2016年8月，白城市政府召開常務會議，會議指出，建設滑冰館，將填補白城市沒有專業性滑冰館的空白。

據白發改環字〔2017〕130號行政許可決定書，白城市滑冰館建設項目的建設規模為：新建滑冰館一座，建築面積為7077.16㎡，可以滿足短道速滑、花樣滑冰、冰壺等體育項目室內比賽的需要。

白城市文化廣播電視和旅遊局2022年10月14日《關於白城市滑冰館建設項目竣工決算審計報告的整改報告》顯示，該項目實際完成投資5455萬餘元（人民幣，下同）。該建設項目結算工程價款5965萬元，根據審計部門的審計，核減工程結算價款758萬元，最終共同認定工程結算價款為5206萬元。