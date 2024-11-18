有片｜吉林白城市溜冰場屋頂倒塌 暫無人傷亡
撰文：林芷瑩
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11月18日早上，吉林白城市的白城滑冰館屋頂倒塌，事件中暫無人傷亡。據工作人員介紹，初步判斷為屋頂鋼結構變形。
影片顯示，白城滑冰館頂部倒塌，大量煙塵揚起。拍片者稱，「這體育館是咋的了，是炸了還是塌了？媽啊，這麼嚇人，老大聲了」。
《極目新聞》報道，白城市120稱，現場的相關工作人員表示，事件中沒有人員傷亡，不需要急救人員到場，因此未派救護車到場。白城市文廣旅局工作人員表示，白城市滑冰館建築屋頂發生坍塌後，相關工作人員已趕赴現場處置，現場情況暫不清楚。
白城市政府官網顯示，2016年8月，白城市政府召開常務會議，會議指出，建設滑冰館，將填補白城市沒有專業性滑冰館的空白。
據白發改環字〔2017〕130號行政許可決定書，白城市滑冰館建設項目的建設規模為：新建滑冰館一座，建築面積為7077.16㎡，可以滿足短道速滑、花樣滑冰、冰壺等體育項目室內比賽的需要。
白城市文化廣播電視和旅遊局2022年10月14日《關於白城市滑冰館建設項目竣工決算審計報告的整改報告》顯示，該項目實際完成投資5455萬餘元（人民幣，下同）。該建設項目結算工程價款5965萬元，根據審計部門的審計，核減工程結算價款758萬元，最終共同認定工程結算價款為5206萬元。
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