香港遊客首次在內地發現恐龍蛋化石！地點竟在河源市區

河源有豐富的恐龍化石資源，2名香港遊客近日在河源市區遊玩時，意外發現一窩6枚恐龍蛋化石。內媒指，這一發現引起了社會廣泛關注，因為這是香港遊客首次在內地發現恐龍蛋化石。



香港遊客近日在河源市區遊玩時，意外發現一窩6枚恐龍蛋化石。（《廣州日報》）

香港遊客近日在河源市區遊玩時，意外發現一窩6枚恐龍蛋化石。（《廣州日報》）

發現者是香港地質公園導賞員葉恆榮（右）。（《廣州日報》）

發現者是香港地質公園導賞員葉恆榮。（《廣州日報》）

內媒《廣州日報》報道，發現者是香港地質公園導賞員葉恆榮，他是一名業餘地質愛好者。葉恆榮與同伴前來河源旅遊，在河源市區東江邊的迎客大橋橋北公園遊覽時，無意中發現了公園山坡上疑似恐龍蛋化石的岩石，並上報給河源恐龍研究所工作人員。

經河源恐龍研究所工作人員現場鑑定，確認這是一窩恐龍蛋化石，平均個體長度為5-9厘米，寬度為4厘米左右，均為橢圓形蛋。

河源恐龍研究所辦公室主任黃志青表示，恐龍蛋化石的具體種類需要待分析研究後才能確認。目前，恐龍研究所工作人員已將這些化石進行測量、取樣、切片研究，並進行原址保護，同時組織研究人員對該區域進行詳細調查。

據悉，此次發現恐龍蛋化石的地點在河源中華恐龍遺址公園範圍內，該遺址公園至今挖出2萬多枚恐龍蛋化石和10多具恐龍骨骼化石。

葉恆榮稱，他此次來河源旅遊主要是考察河源市郊的紅砂岩地貌，發現恐龍蛋化石完全是意料之外的事。