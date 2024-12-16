深圳購物│文錦渡16日起可退稅！首名旅客買Hermès香水獲退122人仔

深圳首個離境退稅陸路口岸試點16日（周一）在文錦渡口岸啟用，據深圳市政府口岸辦公室指，首名在該處使用離境退稅服務的出境旅客購買了一瓶價值1360元（人民幣，下同）的愛馬仕（Hermès）香水，採用9%的退稅率，成功獲得了122.4元的退稅款項。



深圳首個離境退稅陸路口岸試點16日（周一）在文錦渡口岸啟用。（深圳市政府口岸辦公室微信公眾號）

李女士是首位體驗離境退稅服務的出境旅客。（深圳市政府口岸辦公室微信公眾號）

她購買了一瓶價值1360元的愛馬仕香水，採用9%的退稅率，成功獲得了122.4元的退稅款項。（深圳市政府口岸辦公室微信公眾號）

深圳市政府口岸辦公室的微信公眾號發文指，本次啟用的文錦渡口岸離境退稅試點位於聯檢樓二樓出境大廳西南角，佔地面積12.39平方米，集海關驗核、銀行退稅業務功能於一體，提升了離境旅客的購物體驗和退稅便利性。

文章指，境外旅客在離境時，只需攜帶有效身份證件，即可對在退稅指定商店購買的符合退稅條件的個人商品申請退還已繳納的增值稅。

該政策主要惠及在內地連續居住不超過183天的外籍人士以及港澳台同胞。旅客在深圳的離境退稅「即買即退」商店購物，金額在500元至110000元之間，可享受退稅服務。增值稅稅率為13%的商品退稅率為11%，扣除2%的退稅代理機構手續費後，旅客實際退稅額為9%。

李女士是首位體驗離境退稅服務的出境旅客。（人民網）

李女士是首位體驗離境退稅服務的出境旅客。（深圳市政府口岸辦公室微信公眾號）

首名使用退稅服務旅客：買Hermès香水獲退122元

文章指，李女士是首位體驗離境退稅服務的出境旅客，從通關到退稅的整個過程僅用了短短5分鐘。她購買了一瓶價值1360元的愛馬仕香水，採用9%的退稅率，成功獲得了122.4元的退稅款項。

李女士表示：「今天能在文錦渡口岸順利完成退稅，我感到非常高興。對於陸路口岸的旅客來說，之前想要去寶安國際機場或蛇口郵輪母港辦理退稅，確實有些不方便，路程較遠。但是現在在文錦渡口岸就能完成退稅，極大地方便了我們購物，也提升了購買的熱情。」

李女士是首位體驗離境退稅服務的出境旅客。（深圳新聞網）

文章指，儘管深圳已有寶安國際機場和蛇口郵輪母港兩個離境退稅點，但鑒於大多數旅客更傾向於通過陸路口岸出入境，啟動文錦渡口岸作為離境退稅試點顯得尤為必要。

文章又指，文錦渡口岸離境退稅試點的啟用，將有效緩解香港旅客需返回寶安國際機場或蛇口郵輪母港辦理退稅的不便，降低旅客出行成本，進一步激發消費意願。