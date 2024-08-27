山西一血站以200元補助誘學生捐血漿惹議　當地衛健局稱合法合規

山西晉中和順縣雙林血漿捐獻中心推出助學活動，只要學生在2個半月內捐獻4次及以上血漿，就能獲得200元（人民幣，下同）的助學補助。

有網民質疑該活動存在誘導學生捐獻行為。8月26日，和順縣衛健局工作人員稱，獻血漿流程合法合規，對於網民質疑獻血漿助學一事，將與血站溝通了解。



和順縣雙林血漿捐獻中心製作的相關海報顯示，為幫助更多學子求學圓夢，特舉辦「獻漿助學，漿愛傳遞」活動，凡在2024年6月15日至8月31日期間獻血獻漿達到4次及4次以上的學生，於2024年8月31日後，憑學生證明（學生證、錄取通知書等）在血源登記窗口核實後，可領取200元的助學補助。

山西晉中和順縣雙林血漿捐獻中心推出助學活動，只要學生在2個半月內捐獻4次及以上血漿，就能獲得200元的助學補助。（瀟湘晨報）

據獻血漿者須知（2021年版）規定，獻血漿者只接受單採血漿機採集血漿，拒絕手工操作採集血漿。兩次獻血漿間隔不得少於14天，一年內累計獻血漿次數不得超過24次。每次獻血漿量不得超過600克（含抗凝劑）。

《奔流新聞》報道，捐獻中心工作人員介紹，身份證號碼是和順縣、昔陽縣、左權縣才能獻血漿，本次活動是從暑假開始，要獻4次及以上才能獲得額外的200元獎勵。

6月14日，在山東省煙台市中心血站，護士查看一名獻血者的狀態。（新華社）

《瀟湘晨報》報道，有用戶曾在影片平台多次發布和順縣雙林血漿捐獻中心的相關信息，也曾發布該海報。發布者自稱是該捐獻中心的工作人員，有不少學生參加了該活動，「目前還沒有統計，好多學生中途開學了，我們就給他們提前發了（200元助學補助），沒達到次數的不會發」。

該工作人員稱，捐獻血漿年齡應滿足18至55周歲等要求，若要求不達標則不能進入系統。據悉，和順縣雙林血漿捐獻中心與和順雙林生物單採血漿站為一家單位。

和順縣雙林血漿捐獻中心與和順雙林生物單採血漿站為一家單位。（瀟湘晨報）

和順縣教育局工作人員稱，教育局沒有安排學生參加獻血活動。和順縣市場監督管理局工作人員介紹，根據相關法律規定，血漿捐獻中心的海報宣傳並不屬於商業廣告，不歸市場監管局審核管理。

和順縣衛健局工作人員稱，海報上寫明多次獻血漿，且獻血漿最短間隔為14天，其活動時長也合理。涉事的血站擁有合法資質，要通過持身份證件及人臉識別的方式以及最低時限要求才能獻血漿。對於網民質疑獻血漿成助學一事，工作人員表示將和血站聯繫溝通。

和順縣衛生健康和體育局局長張志強指出，18周歲是成年人，可以獨立思考問題，當局正統計參加活動的學生人數，「宣傳方面我們現在不確定有不妥之處，所以我們就和公安局溝通了，各方面採取各方面的措施，如果宣傳方面有違法的事情，直接處理」。