上演《絕命毒師》？博主示範清骨渣洗血跡　網憂：教清理犯罪現場

廣東一名自稱「生物科技研究院高級研究員」的博主，近日在社交平台發布多條「清潔污漬」的科普影片，內容包括如何清理衣物血漬、馬桶血跡、下水道毛髮和骨頭殘渣，甚至使用疑似警方鑑定血跡的方法進行效果驗證，影片引發網民熱議，有人質疑是在「教人清理犯罪現場」，甚至涉及「傳播犯罪方法罪」的法律風險。



綜合《半島晨報》、《上游新聞》等內媒報道，該博主自今年8月23日開始發布清潔相關影片，初期點讚量寥寥無幾，但在11月7日一條講解「清理血漬」的影片中爆紅，影片標註「污漬為顏料勾兌」，但仍引發網民大量點閱。截至12月15日，該影片的點讚量超過42萬，收藏量突破12萬。

博主發布影片教導如何清理下水道毛髮和骨頭殘渣。（瀟湘晨報）

影片中展示的清潔方法相當詳細，甚至使用專業試劑和特殊光線進行檢測，有網民驚呼「這是教人犯罪吧？」、「真有殺人犯學了怎麼辦？」也有人戲稱其為「現實版《絕命毒師》」。

有資深法醫直言擔憂，該影片「暴露了警方的血跡檢測手段」，擔心有心人士利用這些知識掩蓋犯罪現場，呼籲平台下架此類影片。

此外，該博主影片中頻繁出現的清潔劑，與其社交平台關聯的個人企業店舖有售，引發其「營銷賣貨」的質疑。根據《天眼查》顯示，該企業並非國家科研機構，而是一家個人獨資企業。對此，該公司工作人員回應稱：「我們只是用新的宣傳方式做科普，沒有教人犯罪的意思。」

律師則指出，影片本身並不構成違法行為，因為並未直接教人「毀屍滅跡」，但若博主針對網民的敏感提問進行回應，則可能涉及「傳播犯罪方法罪」。

事件引發輿論關注後，相關影片已被平台下架。