浙大教師涉嫌偽造劍橋邀請函　多名學生遭英國拒簽10年　官方調查

周一（16日），有網友曝光浙江大學經濟學院與英國劍橋大學合作的海外交流項目中，該院負責教師未直接與劍橋大學聯繫，而是通過中介機構處理簽證事宜，並涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函。事件引起關注後，參與該項目的學生被英國簽證中心拒簽，且部分學生已向英國高等教育機構申請深造。周二（17日）下午，浙江大學經濟學院發佈情況通報，表示已成立工作專班對此事件進行調查。



網傳的聊天記錄顯示，在一個名為「第五屆博士生聯合論壇 浙大—劍橋」的聊天群組中，一名學生表達了對簽證拒簽的不滿，並表示如果因教師的原因導致拒簽，將追究其責任，「我已經達到了畢業標準，如果因為老師的原因導致10年的簽證被拒簽，我將追究你的責任」。另有學生提到，他曾嘗試聯繫簽證中心撤銷簽證，但遭到拒絕。

網傳聊天記錄。（讀特新聞）

有網友指出，此事件的根本原因在於學校教師和中介偽造了劍橋大學教授的邀請函，導致英國大使館認定材料造假，進而導致學生簽證被拒，「他們出了一個假的邀請信，仿造了劍橋教授簽名，這次申請簽證，（英國）大使館給劍橋大學打電話了，那個教授看這麽多中國學生要來，說沒這回事，使館認定我們材料造假，哪怕是像我過簽的，因為邀請信上有所有人的名字，也會被抓出來撤簽。」

浙江大學經濟學院在其官網上曾發布通知，介紹了計劃於2024年12月舉行的「第五屆浙江大學－劍橋大學研究生聯合論壇」，該活動旨在選拔優秀研究生參加，並明確了申請者的條件。

針對事件的後續發展，內媒於周二下午嘗試聯繫浙江大學經濟學院的相關負責人，但多名工作人員均表示不清楚具體情況。隨後，記者與該院黨委書記聯繫時，對方以正在開會為由掛斷電話。其他部門的工作人員也表示對此事件不知情。

學院通報。（浙江大學經濟學院）

浙江大學經濟學院在通報中強調，已於12月6日接到學生報告，隨即報告學校並組成專班展開調查，期待儘快查明事件真相。警方已受理學院和學生的報案，並立案展開調查。