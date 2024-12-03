苗族女生英國盛裝出席畢業典禮　外婆親手縫製：讓世界看到中國美

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席，一度成為全場焦點。有網民稱讚到，「滿滿的民族自信感」、「可愛苗族女孩，在國外大方展示民族風采」。



英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席。（影片截圖）

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席。（影片截圖）

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席。（影片截圖）

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席。（影片截圖）

網傳影片顯示，這名留學生身穿華麗的苗族服飾，上台領取畢業證書時，還邀請院長和她共同跳苗族舞蹈，台下不少學生都為之歡呼。

內媒報道指，女生名叫余天羽，來自貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣。她自己亦在社交平台中介紹，當日身着的苗族服飾是媽媽、外婆、舅媽親手縫製，屬於苗族節日中的盛裝。

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席。（影片截圖）

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席。（影片截圖）

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席。（影片截圖）

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）近日舉行畢業典禮，來自貴州的留學生身着苗族服飾出席。（影片截圖）

而由於余天羽的家人沒能到畢業典禮現場，所以她身着家人為她縫製的服飾，「希望帶着家人這份愛一起見證這一時刻，仿佛他們就在我身邊。」余天羽亦希望，可以透過自己的努力，讓世界看到中國少數民族的美。