攜389隻蜥蜴4條蛇闖關　包括瀕危動物　貨車遭港珠澳大橋截查

「海關發佈」公眾號消息，近日，拱北海關所屬港珠澳大橋海關關員在對一輛申報為空車的進境粵港跨境貨車實施查驗時，從該車工具箱內查獲藏匿一批「異寵」。經清點，共計活體蜥蜴389隻、活體蛇4條。



港珠澳大橋海關查獲藏匿一批「異寵」。（海關發佈）

港珠澳大橋海關查獲藏匿一批「異寵」。（海關發佈）

港珠澳大橋海關查獲藏匿一批「異寵」。（海關發佈）

港珠澳大橋海關查獲藏匿一批「異寵」。（海關發佈）

據介紹，經拱北海關技術中心鑑定，此次查獲的活體蜥蜴「異寵」，物種包括橫紋長鬣蜥、牙買加青綠色安樂蜥、騎士安樂蜥、胡氏錐頭蜥、沙氏安樂蜥、印尼藍舌蜥等；蛇「異寵」為玉米錦蛇。以上物種在中國境內均無天然分布，屬於外來物種。其中騎士安樂蜥被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅲ（2023 年版）。

港珠澳大橋海關查獲藏匿一批「異寵」。（海關發佈）

港珠澳大橋海關查獲藏匿一批「異寵」。（海關發佈）

港珠澳大橋海關查獲藏匿一批「異寵」。（海關發佈）

海關提醒：根據《中華人民共和國生物安全法》和《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動植物進境。違反相關規定的，海關將依法追究法律責任。此外，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。