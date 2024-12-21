陝西婦騎車撞懸掛馬路上方斷裂樹枝亡　交警認定死者主責家屬質疑

陝西省興平市一名54歲女子在騎電動單車回家途中，不幸撞上懸掛在馬路上的斷裂樹枝，最終身亡。事故發生後，死者家屬與當地政府之間展開了激烈的責任爭論。死者家屬趙先生近日氣憤地向媒體表示，交警部門認定鎮政府未及時修剪樹木負次責，但鎮政府否認行道樹和他們有關，不願承擔責任。



根據趙先生的描述，11月12日下午，他的母親白女士在豐儀鎮一所學校下班後，騎車沿洛豐路行駛。當時，一根比胳膊還粗的斷裂樹枝懸掛在距地面約一米的高度，白女士不幸撞上，雖然佩戴了頭盔，但仍然因傷重不治。

興平市公安局交通管理大隊於12月5日對事故進行認定，認為白女士未遵守交通安全規定並超速行駛是「主要原因」，而當地政府未能及時修剪樹木則為「次要原因」。根據《中華人民共和國道路交通安全法》，交警認定白女士對事故負有主要責任。

出事的地方。（魯中晨報）

然而，趙先生對此表示異議，指出事故發生地是僅五六米寬的鄉道，無非機動車道，且母親已經按靠右行駛，並無不妥。他又指，法律規定的最高速度不得超過15公里/小時，是指在非機動車道內行駛的最高上限。在無非機動車道的道路上行駛速度並無要求；其母按照電動自行車的國標最高限速25公里/小時的速度，在沒有非機動車的道路上行駛不能認定為超速。他又提到，可能是因為其他機動車的逼迫，導致了事故發生。

由於還要在深圳上班，趙先生認為不能長期耗下去，只能交由親戚出面和當地鎮政府溝通責任一事，卻吃了閉門羹。對於事故認定，雙方皆申請覆核。當地鎮政府的相關負責人解釋，這條路不是鎮政府修的，道路兩旁的行道樹也不是鎮政府栽種的，其栽種年代久遠，歸屬權未明確；鎮政府對道路兩旁的環境確實有管理職責，但僅限於垃圾清理等，對於樹木養護的責任是誰並未明確。因此，這件事和鎮政府無關。

引發事故的行道樹。（魯中晨報）

對此，陜西恒達律師事務所的趙良善律師指出，既然交警部門認定鎮政府負有次要責任，則意味著他們在調查中發現了相關證據。而根據法律，若鎮政府對樹木進行管理，即使不擁有所有權，也可能承擔相應的責任。這是因為，如果鎮政府對涉事樹木進行日常養護，即使其不是涉事樹木的主人，也可視為涉事樹木的管理方。若鎮政府是涉事樹木的管理方，同樣可成為事故的責任方。因此，如果鎮政府矢口否認其是涉事樹木的主人及管理方，那麽舉證責任在於鎮政府，而非死者家屬。

他建議，死者家屬可依法提出覆核申請，以對抗事故認定結果。