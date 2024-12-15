28歲知名男模冼峻生驚爆車禍亡　死訊震撼全國秒衝熱搜　家屬回應

中國知名婚紗男模阿冼「冼峻生」被爆料今年春天因車禍過世，得年28歲，死訊一出，立刻衝上微博熱搜，引發網友關注。



對此，自稱冼峻生姊姊的網友證實，弟弟已離世，並在今年11月就發布訃聞，希望大家不要再猜測解讀。

冼峻生與搭檔「苗苗」拍攝婚紗照片、影片，意外以婚紗男模特的身份爆紅，收獲不少粉絲。（微博@阿冼）

冼峻生車禍去世的消息震驚全國網友，迅速登上熱搜。（微博@阿冼）

冼峻生車禍去世的消息震驚全國網友，迅速登上熱搜。（微博@阿冼）

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冼峻生1995年12月23日出生，畢業於華南師範大學，進入演藝圈，曾參演《李雷與韓梅梅》、《羽球英雄》、《往日不成往事》等，但始終在小成本劇打轉。不過，他憑藉俊俏的外型和180厘米的身高，與搭檔「苗苗」拍攝婚紗照片、影片，意外以婚紗男模特的身分爆紅，收獲不少粉絲。

今年12月，網友突然爆料冼峻生已經車禍去世，帳號也改為私密，迅速登上微博熱搜。隨後，自稱是冼峻生姊姊的網友證實，家人已經登入冼峻生的帳號並發了訃告，感謝大家的關心，希望外界不要再猜測解讀死因，她在此代表弟弟感謝大家。

家屬在訃告中表示，這段時間以來，他們一直在斟酌組織言語，但依舊難以表達這份痛苦和哀傷，但他們仍得悲痛地告訴大家，冼峻生今年春天不幸因交通意外，永遠地離開了大家。文中指出，阿洗以演員和模特身分，在網上分享無數美好時刻，也用笑容和真心收穫了大家的喜愛：

相信他會在大家心中永遠佔有一席之地。

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近日喬任梁遺體照瘋傳，有指他是遭凌虐致死。（微博截圖）

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MBC 10日下午證實，奧約安娜已於今年9月去世。（X@imbcenews）

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