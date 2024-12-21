韓國興「周五下班去中國」特種兵式旅遊　網民：聽韓文比上海話多

自中國對韓國試行免簽政策以來，韓國赴華遊的預訂量顯著上升，特別是年輕人，成為這波旅行潮的主力軍。他們以「周五下班去中國」的方式，展開了一場獨特的「特種兵」式旅遊。



從11月開始，上海的各大景區中韓語的使用頻率顯著增加，甚至有網友戲稱在外灘聽到韓語的概率高於上海話。

在南京路步行街第一食品商店一樓，主營冰淇淋、咖啡的「帝娜朵拉」店員小張親眼見證近一個月韓國遊客越來越多的情景，最近他幾乎每天都要接待十多名到店裏消費的韓國遊客，周末時更會翻三倍，通常都是二十來歲的年輕人。他介紹，韓國遊客從著裝和髮型上很容易辨認，「女孩子化妝、穿搭都比較時尚，年輕男士碎蓋髮型、中長髮的比較多」。

第一次來中國的韓國遊客洪多榮、李泰賢表示，他們會在YouTube看景點做攻略，並大讚上海建築好看及乾淨。（澎湃新聞）

韓國遊客Christy Huang（右）和弟弟在田子坊遊玩。曾在在上海待過15年的她表示上海變化很大，並讚賞支付寶可用韓國銀行卡綁定，十分方便。（澎湃新聞）

2024年的韓國遊客不再僅僅是傳統的「外灘-豫園-南京路」旅遊路線，而是展開了一場大型的網紅旅行。

其中，「韓女拍照」成為小紅書等社交平台上的熱潮，韓國遊客在上海創造出全新的拍照模板。例如，想要拍出「財閥千金」風格照片的最佳地點是在夜幕降臨的陸家嘴，這裏高樓林立，充滿都市感。而想要體驗法式鬆弛感的遊客則會走訪武康大樓、巨富長和新天地，與銀杏葉和咖啡面包合影，展現出精心計算的鬆弛感。

韓女街拍成小紅書熱話。

韓女街拍成小紅書熱話。

隨著這一潮流的興起，普通的學校路牌也成為了韓國遊客的打卡地點。現時，從外灘、南京路步行街、新天地，到迪士尼度假區等經典旅遊區域，北外灘、田子坊、武康路，隨處可見韓國遊客身影。

其中，新天地則是最受歡迎的熱點之一，當地不僅有眾多網紅店，還有大韓民國臨時政府的舊址，吸引了大量韓國遊客在此排隊留影。

新天地大韓民國臨時政府的舊址吸引大量韓國遊客留影。

對於韓國遊客來說，美食是赴華旅行中不可或缺的一部分。除了麻婆豆腐和海底撈外，這一波「特種兵旅行」還讓中式燒烤的吃法成為新風尚。許多博主分享的照片中，遊客在貼著「散熱貼」時享用羊肉串，據悉是有韓國藝人曾在社交媒體推薦在某燒烤店就餐，於是其也成為了韓國人限定網紅餐廳。

韓國遊客模仿貼「散熱貼」時享用羊肉串。

中式火鍋在韓國人氣不減。（韓綜截圖）

據報道，自免簽政策實施以來，韓國年輕人的旅行模式發生了變化，更接近當代中國年輕人本來的生活。許多人更是選擇在周五下班後，利用周末的時間，輕鬆展開中國之旅。這是因為從韓國出發飛到中國，最短只需要一個多小時，加上免去了辦理簽證的手續和費用，讓赴華遊需求得以釋放。從韓國出發飛往中國的航班量也大幅增加，根據Skyscanner的數據，單是計算上海每周往返首爾的航班，就超過了200班。

韓國遊客在上海「爆買」。（澎湃新聞）

攜程的數據顯示，自免簽政策實施以來，韓國遊客在中國的熱門城市依次為上海、青島和北京，其中上海的入境遊客訂單同比增長超過180%。同時，韓國遊客的需求也推動了「韓語地陪」的興起，許多旅行社開始尋找合適的韓語導遊，目前定制團韓語地陪日均報價大概在600至2000元人民幣之間，若顧客需同時提供包車服務則價格需在此基礎上增加1000至2000元。