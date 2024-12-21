女律師幫農民工討薪被指「虛假訴訟」　一審遭判刑4年

12月20日，女律師高丙芳因「代理農民工討薪」被控虛假訴訟罪一案，在山東省泰安市岱嶽區法院一審宣判，高丙芳被判四年，當庭表示上訴。據了解，涉事的農民工的工資當時由包頭工墊付，原告主張不構成犯罪。事件引發網民熱議，有網民批評「欠薪水的反而沒事」、「公道在哪兒？」



公訴機關指控，高丙芳和包工頭米某、陳某捏造農民工工資未得到清償的事實，以農民工名義起訴，致法院判決工程總承包企業泰安市粥店建築安裝工程有限公司（簡稱「粥店建築公司」）承擔連帶責任，作出多份錯誤民事判決，嚴重侵害司法的公信力。



該案曾多次公開開庭審理。高丙芳堅稱，自己事前根本不知情，米某、陳某因為害怕擔責構陷自己。而米某、陳某則認罪認罰。

，女律師高丙芳因「代理農民工討薪」被控虛假訴訟罪。（微博）

在2023年11月12日-13日的第二次庭審中，高丙芳的辯護人表示：「包工頭墊付了農民工的工資，就享有債權。只要債權是真實的，無論以名義權利人還是實際權利人來主張，都不構成犯罪，最多是對委託關係隱名代理或者對間接代理關係進行了隱瞞，屬於借名起訴。」

包工頭：我花400萬買了一個罪？

高丙芳的辯護人認為，該案不屬於「無中生有」，不構成犯罪。公訴人則認為，包工頭是一方支付主體，具有支付農民工工資的義務，他們完成的是支付行為而非墊付行為。被告人為要回工程款，無中生有，虛構根本不存在的法律關係、提起民事訴訟的行為，導致法院作出77份錯誤民事判決，構成虛假訴訟罪，嚴重侵害了司法公信力，具備刑事處罰的必要。

岱嶽區法院刑事判決書顯示，法院認定高丙芳明知農民工工資已付清的事實。法院認定，包工頭向農民工支付勞動報酬系履行合同義務。本案不存在包工頭米某、陳某墊付農民工工資問題，也不具有可繼續向粥店建築公司追償農民工工資的權利。此外，米某未被支付的剩餘工程款，已經法院生效判決確認，並可通過法律途徑解決。法院認定三被告人的行為均構成虛假訴訟罪，依法應予懲處。

據了解，一審時代墊付農民工錢的包工頭認罪認罰，但稱「但我那四百多萬怎麼給我。我花了400萬（墊付工資）買了一個罪，我認為我有點冤。」

內地農民工的處境引發許多人關心。（農民日報）

判決書顯示，高丙芳犯虛假訴訟罪，被判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣五萬元，追繳其違法所得一萬元。米某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣三萬元。陳某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，並處罰金人民幣一萬元。

據了解，該案承包商至今全部支付工程款。發包1200多萬（人民幣，下同）的工程，實際施工人結算只有400多萬，才拿到200多萬，1000萬元的工程款去向不明。

知情人士介紹，對於一審判決結果，高丙芳當庭表示上訴。有內地律師主張，支付農民工工資的義務主體是工程施工承包商，只要是承包商沒有直接支付農民工工資，其他人支付了就有權追償。

高丙芳案一審開庭，當地檢察院的警察持盾牌護送公訴人進入法庭，後在抗議下這些警察被法院方警察驅離。（微博）

網民諷刺內地司法：欠薪的人沒事？

事件引發內地網民熱議和司法界高度關注。網民批評，欠薪水的承包商至今錢未還清，包工頭代墊薪水被罰，律師被判刑，有網民稱是「全面失序」。亦有網民替高丙芳感到不值，「（這些工頭）先是自己墊了錢，以為自己以農民工名義要錢犯了虛假訴訟罪，於是為了自保就把責任全推給高丙芳律師說是人家教唆的。」

網民點睇：

有錢真好，律師都會被反訴[汗]農民工無處說理去。

頻發的惡性事件多源於不公正的裁判引發，這最後一道維護公平正義的底線守不住，後果社會不堪承受。

莫名其妙、稀里糊塗地認罪認罰？

為勞工辯護、為民工討薪，單憑為底層民工發聲的精神，高律師就值得我們敬重！官方為了一個錯誤，而犯更多的錯誤，最後只會讓此事件『名留屎冊』。

