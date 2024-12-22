昆明9歲男童墮污水處理井亡　家屬：出事半年仍未就賠償協商一致

今年6月，雲南昆明市9歲男童宇宇，在玩耍時墮入污水處理井內身亡。家屬稱，事發的污水處理示範點管理混亂，且沒有安全防護措施和警示牌，事發後未得到妥善處理。家屬曾向街道辦和管理方提出過賠償，但時隔半年，雙方仍未能協商成功。



《澎湃新聞》報道，死者母親倪某講述，今年6月2日，一家人帶同宇宇到滇池邊上一間現代農業種植示範基地玩耍。傍晚6時許，他們準備外出就餐時，才發現宇宇不知所蹤，他們遍尋不獲，直至翻查閉路電視，才得知宇宇玩耍時墮入污水處理井。

倪某稱，起初兒子在樓上玩耍，隨後在吃飯前下樓，見污水處理井正不斷向外溢出泡沫，出於好奇便用木棍戳漂浮的泡沫。宇宇被打撈上來後，送往醫院確認無生命跡象。

宇宇墮入污水處理井時的監控畫面。（澎湃新聞）

涉事的污水處理井位於雲南某農業公司的農業種植示範基地內，該公司距滇池直線距離僅5、600百米，右側緊靠環湖東路，左側是一城中村。宇宇的父親陳某是該公司的股東。

農業基地左邊是辦公區，另一邊的盡頭是污水處理站泵房，中間的綠化草地連續分布了8個污水處理井，部分井內流淌著污水，另一部分則為管道設施。然而，僅有一個占地面積相對較大的設施周圍有防護圍欄且上鎖，其餘7個較小的井口僅有蓋板，並無設置圍欄及安全警示標識，用手即可輕易提起井蓋。

綠化草地連續分布了8個污水處理井。（澎湃新聞）

宇宇出事的污水處理井距離泵站不足30米，正不停翻滾冒著水泡，走近能聽見機器發出的陣陣轟鳴聲，無人值守。

陳某介紹，水泵站主要處理王官村小組所產生的污水，該污水處理項目於2022年左右完工後，污水處理井周邊未豎立警示標識以及安裝監控等。草莓上市後，每個周末都有遊客到基地玩耍，人流量不小，陳某曾發現污水處理井周邊存在安全隱患，去年及今年初曾向街道辦分管領導和管理方反映，但未有引起重視，「未曾想，自己的娃在這裏出事了」。

王官社區工作人員介紹，涉事污水處理站位置現在屬於矣六社區，負責處理矣六街道的污水。

宇宇出事的污水處理井距離泵站不足30米，不停翻滾冒著水泡。（澎湃新聞）

無人值守的泵房。（澎湃新聞）

有參與救人的公司職員稱，發現有小孩墮井後，已立即聯繫污水處理井管理方，並要求對方關水救人，但管理方並無派人到場。

今年9月，倪某通過信訪渠道反映此事。11月11日，此信訪件承辦單位昆明市官渡區人民政府矣六街道辦事處回覆稱，經核實，事發後街道已組織倪某與雲南昊鑫市政工程有限公司負責人，多次就賠償事宜溝通協商，但雙方因賠償金額分歧過大，未達成共識。同時，為盡快解決倪某所反映問題，街道主要領導已多次溝通、協調，建議通過審判機關訴訟程序處理賠償訴求。

矣六街道辦事處工作人員表示，王官小組農村污水治理示範項目，此前確由雲南昊鑫市政工程有限公司運管維護，不過合同已於今年9月到期，目前還在招標。事發後，街道辦有人去過現場，也在努力推進解決此事。