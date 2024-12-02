雲南2歲童好奇咬電池即爆炸　滿口鮮血緊急送院

近日，雲南大理2歲幼兒萌萌（化名）因好奇將電池放入嘴咬，導致電池爆炸，電池的保護蓋和集電器卡在咬肌和頰肌之間。

大理大學第一附屬醫院接診後，立即為萌萌做手術取出異物及清創。萌萌已無生命危險，正留院接受治療。



事發於11月23日，家長憶述，當日萌萌獨自在房間內玩耍，突然傳出砰一聲，繼而傳來萌萌的哭聲。家長入房後，發現萌萌嘴部冒出白色煙霧，口腔內大量黑色粉末混合血液，地上有一個AA電池的空殼，電池負極金屬片不見了。

電池的保護蓋和集電器卡在萌萌的咬肌和頰肌之間。（微信公眾號＠大理大學第一附屬醫院）

家長立即將萌萌送到大理大學第一附屬醫院急診科就診。檢查後，醫生發現萌萌含着燒糊的柱狀物體，隱約可見嘴內血肉模糊，還有「血洞」。口腔頜面外科值班醫生發現，電池的保護蓋和集電器卡在萌萌的咬肌和頰肌之間。

醫生將電池保護蓋、集電器及殘留碎屑完整取出。（微信公眾號＠大理大學第一附屬醫院）

醫生稱，考慮到電池含有強堿性物質，一旦進入體內，會迅速釋放化學物質，對周圍組織造成嚴重的化學燒傷，甚至可能危及生命。另外，電池廢液中含有汞、鉛、鉻等多種重金屬，而汞是一種毒性很強的重金屬，對人體中樞神經破壞力很強。

大理大學第一附屬醫院為萌萌做手術取出異物及清創。（微信公眾號＠大理大學第一附屬醫院）

醫護團隊立即為萌萌做手術取出異物及清創，可幸電池的爆炸傷局限在口腔軟組織多處穿孔，萌萌沒有將電池碎片吞下肚。醫生將電池保護蓋、集電器及殘留碎屑完整取出，妥善止血，清理創口並對位縫合。目前，萌萌無生命危險，在口腔頜面外科接受術後康覆治療。