女子舉報前老爺「普通銀行職員卻買千萬別墅」　農行公布調查結果

今年6月，一自稱中國農業發展銀行隨州分行審計科科長前兒媳的女子發布影片，稱要實名舉報前老爺（公公）有巨額不明財產，引發網民熱議，要求徹查。



12月22日，中國農業發展銀行湖北省分行發布情況通報表示，未發現女子舉報的前老爺（公公）徐某資產存在違法違紀行為，也未發現徐某存在家庭巨額財產來源不明的問題。但徐某未向組織報告其繼承近親所持高速公路股份，以及曾違規以個人名義對外展開民間借貸，和違規參與某民營小額貸款公司經營活動並取酬，違反組織紀律給予徐某留黨察看一年處分，按規定降低退休待遇，對其違紀所得予以追繳。



今年6月，女子舉著身分證拍影片發到網絡，實名舉報稱，她的前老爺一家皆為銀行普通職員，卻在武漢購置了價值上千萬的別墅，她在婚姻期間發現家中有大量不明財產收入，並且從聊天中得知前老爺家以某種形式非法參與了漢鄂、漢蔡高速公路，認為其涉嫌違法亂紀。

當時，中國農業發展銀行湖北省分行發布通報稱，對前兒媳實名舉報前老爺影片高度重視。被舉報人徐某是隨州分行退休員工，舉報人文某系徐某前兒媳。針對文某對徐某的舉報，該行正在調查核實，若查實存在違規違紀問題，將依規依紀嚴肅處理，如涉嫌職務違法，將移交監察機關依法處理，決不姑息。

12月22日，中國農業發展銀行湖北省分行發布調查結果的通報，表示舉報反映的「徐某在武漢市購買1套千萬元別墅」問題，經核查，該房產系徐某2014年出資534.2萬元在武漢市購買的1套商品房（複式），其中，首付款166.2萬元為徐某家庭自有資金，以該房產作抵押從商業銀行按揭貸款368萬元，目前尚欠貸款305萬元。舉報反映的「徐某持有漢鄂、漢蔡高速公路股權」問題，經核查，該股權是徐某2010年間接繼承其近親屬（生前經商）遺產所得。

經調查，未發現徐某取得以上資產存在違紀違法行為，也未發現徐某存在家庭巨額財產來源不明的問題。

不過經延伸核查發現，徐某2010年間接繼承其近親屬所持有高速公路公司股份後，一直未向組織報告；徐某2008年至2016年違規以個人名義對外開展民間借貸活動；2013年至2015年違規參與某民營小額貸款公司經營活動並取酬。

徐某的行為違反黨的組織紀律、廉潔紀律，依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經省分行黨委批準，省分行紀委近日給予徐某留黨察看一年處分，按規定降低退休待遇，對其違紀所得予以追繳。