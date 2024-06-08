女子舉報前老爺有大量不明收入：普通銀行職員卻買上千萬別墅

6月7日，一自稱中國農業發展銀行隨州分行審計科科長前兒媳的女子發布影片，稱要實名舉報前公公有巨額不明財產，消息迅速登上微博熱搜第一。影片中該女子手拿身分證舉報，令不少網民認為有徹查的必要。



舉報人稱，她的前公公一家皆為銀行普通職員，卻在武漢購置了價值上千萬的別墅，她在婚姻期間發現家中有大量不明財產收入，並且從聊天中得知前公公家以某種形式非法參與了漢鄂、漢蔡高速公路，認為其涉嫌違法亂紀。

中國農業發展銀行湖北省分行6月8日發布通報稱，對前兒媳實名舉報前公公影片高度重視。被舉報人徐某是隨州分行退休員工，舉報人文某系徐某前兒媳。

針對文某對徐某的舉報，該行正在調查核實，若查實存在違規違紀問題，將依規依紀嚴肅處理，如涉嫌職務違法，將移交監察機關依法處理，決不姑息。感謝社會各界對農發行的關心和監督。

網民點睇：

門當戶對很重要，要不然找個窮鬼它舉報你。

一看就是整容心機女上岸失敗，沒搞到男方家產。

認真查一查一個准，不過現在都是高舉輕放，退錢輕罰！

再這樣子搞下去，以後灰姑娘就嫁不進豪門了。

