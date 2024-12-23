商場遇飛來橫禍　滬女遭DJI無人機刮臉纏髮　深圳店亦可室內試飛

近期，上海一女子在逛商場時，被一台突然竄出的DJI（大疆）無人機撞到，慘遭捲住長髮，引發關注。



內媒《新聞晨報》報道，12月15日晚上8點多，上海李女士在長寧來福士東區逛完街準備離開，就快要走到商場門口時，身後突然飛來一架無人機，「高度大概和我的頭齊平，我也沒聽到什麽聲音讓我避讓，撞到了才知道。」

據李女士描述，這架無人機沿著她的頭和臉逆時針刮了一圈不到，並纏到了她的頭發上。萬幸因李女士戴著眼鏡，眼睛沒有受傷。該商場內的大疆門店並非傳統的店面，更類似於一個展台，無人機撞到她的位置是在商場的公共區域。

李女士回憶：「被撞之後，我了解到，這家大疆門店在為一個顧客示範無人機的跟隨功能。據店員所說，是顧客臨時改變方向，無人機來不及反應，就撞上了我。之後，店員還試圖扯斷我頭發把頭發解開，被發現後否認。」

李女士表示，事情發生後，她和家人第一時間打電話給長寧來福士相關工作人員並報警，「民警都了解完情況了，長寧來福士才來人。我們提出訴求，讓大疆和長寧來福士就此事道歉並公示，大疆工作人員當場表示接受，但長寧來福士不接受。」

李女士將遭遇發布到社交平台，一個名為「DJI大疆服務」的賬號留言表示，希望電話聯絡，還有一個私人小號自稱是當事員工，表示當時是顧客操作試飛，自己收到了相應處罰，希望李女士刪除貼文。

「他們絲毫沒提是否會對試飛安全流程進行優化。」李女士表示，「輕飄飄一句道歉，誰都能做到，希望大疆和長寧來福士能夠擔起責任，給個交代。從評論區看，無人機傷人不是個案，他們打算怎麽處理這個問題。」

事發上海長寧商場內的大疆無人機展台。

大疆無人機室內撞人非個例 深圳26家門店皆支持試飛

在李女士貼文的評論區中，不少網民表達了對無人機在商場試飛的抱怨。「好好管管你們的門店，成天在商場里面飛無人機，還讓顧客操作飛！罔顧路人人身安全！」「每次看到有人在這種人流量很大的室內飛，我就很無語」。但也有人表示：「DJI現在大部份機器都非常智能和『傻瓜』的，都是顧客可以玩的。」

大疆無人機在商場撞人並非個案。今年7月，《寧波晚報》刊發了大疆無人機在商場內撞人的報道，傷者沈女士表示：「我當時捂著流血的臉走到大疆專賣店門口，他們才知道無人機撞到人了。」事發商場管理方表示，曾對大疆在商場內違規試飛多次警告、罰款，但無法完全杜絕。

內媒在DJI大疆官網發現上海的超30家線下零售店，全部都標注了「支持試飛」。而深圳的26家門店中，有部份在壹方城、萬象城等室內商場，亦「支持試飛」。

深圳26家大疆無人機門店皆可支持試飛，其中包括商場室內門店。

李女士被撞的事發商場長寧來福士大疆店內的員工表示，消費級的無人機操作不需要專門考證，「後面你自己在戶外飛的話，也只要隨申辦報備就可以了。」同時在商場內進行試飛，不過該店員稱，「一般在室外是不需要保護罩的，我們因為是在商場里試飛，為了安全所以特別加了保護罩。」

不過，大疆店內及商場並無類似標注無人機試飛區域的提示牌。

對此，大疆回應稱，試飛屬於銷售行為所需的服務體驗之一，符合法律法規。試飛時，由門店員工進行操作，若由客戶操作則店員需全程輔助，試飛完成後會提醒客戶不要在室內進行飛行以免發生安全事故。如個別商場有試飛限制，DJI則遵守商場規定，不提供相關試飛服務。為避免起飛降落過程中的安全隱患，DJI要求門店在試飛處設置試飛公區指示牌。