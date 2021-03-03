DJI FPV穿越機亮相　以第一視角操控　百公里加速僅需2秒

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-03 11:28

航拍機製造商大疆（DJI）昨晚（2日）正式發布DJI FPV穿越機。穿越機機身小巧，最大水平飛行速度可達每秒39米，最大飛行海拔高度6000米，百公里加速僅需2秒，支持一鍵急剎、智能返航功能。除了使用遙控器控制，用家還可以佩戴VR飛行眼鏡以第一視角操控。

DJI FPV穿越機。（網易）

據介紹，為了滿足高速飛行，FPV穿越機的4個槳葉平面向前方大幅度傾斜。機身採用流線型設計，灰色機身，機身起飛重量795克。無人機提供N、S、M等3個檔位，其中M擋速度最快，最大水平飛行速度可達每秒39米，中國地區為每秒27米；N擋速度限制為每秒15米，S擋為每秒27米。

FPV穿越機在無風環境中等速度續航約20分鐘，最長續航里程16.8公里，可抗6級風。機身前方、下方搭載感知系統用於避障，同時前方起落架有紅色指示燈，底部有高亮度白色補光燈，保障飛行安全。

在攝影鏡頭方面，FPV穿越機主攝搭載1200萬像素1/2.3英寸CMOS傳感器，鏡頭視角150度，光圈F2.8。傳感器感光度範圍ISO100–ISO12800，快門速度1/50-1/8000 s。相機支持3840x2160的照片以及影片拍攝，其中4K影片錄製可達60fps，1080P影片錄製最高120fps，提供H.264、H.265兩種編碼。最大碼率120Mbps。此外，影片的色彩模式支持標準、D-Cinelike 兩種，具備強大的電子防抖功能。無人機內置microSD卡槽，最大支持256GB存儲卡，沒有機載存儲空間。

FPV飛行眼鏡V2採用數字圖傳技術，延遲僅為28ms，圖傳距離可達10公里，圖傳碼率最高可達50Mbps。為了保證高速操控下的性能，圖傳視頻幀率為120fps，此外VR眼鏡視角也達到150°。

FPV穿越機支持2.4GHz/5.8GHz 雙頻段自動切換，採用「三發四收」高增益全向天線，有效增強覆蓋範圍信號。

此外，FPV穿越機遙控器2延時低至7ms，採用霍爾元件搖桿，提高精度延長使用壽命，並有普通模式、運動模式和進階手動模式等供用家選擇。

目前，DJI FPV穿越機套裝已在大彊官網上正式發售，套裝包含飛行器、飛行眼鏡V2、遙控器2以及多種配件、線纜，套裝售價為7999元人民幣。

（網易數碼）