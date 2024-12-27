主人遛狗沒牽住狗繩！路人閃躲狗時意外車禍身亡　狗主人判賠45萬

2023年9月的一天，譚某夫婦遛狗時，一時未察，狗狗脫離了繩索後跑向路人陳女，陳女受驚嚇，為躲避跑入機動車道，被林某駕駛的轎車碰撞身亡。經過調解，狗主人判賠償陳女的家人45萬元，判決引發內地網民討論，許多網民抨擊「判得太輕」，認為官方應該懲罰遛狗卻不牽狗繩的人。



狗狗在寵物區外，需要牽上狗繩。（胡巧欣攝）

據了解，悲劇發生後，譚某夫婦被告上法庭。該案先後經韶關武江法院、韶關中院一、二審審理。二審期間，韶關中院徵求雙方當事人意見後，組織雙方進行調解。

譚某夫婦辯稱，「我們出門前給狗拴了狗繩，只是在行人稀少的人行道才沒有牽住狗繩。事故發生前後，狗一直在我們身邊，我們已經盡到足夠的安全注意義務了。狗沒有對陳某某造成危險，她卻快速跨越跑進機動車道，她的死亡是由自己的故意或重大過失造成的，我們覺得自己不該擔責。」

經過釋法，譚某夫婦表示願意主動承擔相應賠償責任。雙方在法院主持下達成調解協議，由譚某夫婦向陳女家人賠償45萬元，法院依法作出民事調解書予以確認。目前，調解書已生效。

2023年9月的一天，譚某夫婦遛狗時，一時未察，狗狗脫離了繩索後跑向路人陳女，陳女受驚嚇，為躲避跑入機動車道，被林某駕駛的轎車碰撞身亡。（Getty Images）

不過，針對判決結果，許多網民表示不滿，也有網民抨擊譚某夫婦的話語很沒有同情心，有網民稱「怕狗的人看到沒牽狗繩的狗就會想閃避，是當然的」、「遛狗不牽繩，就算只有一分鐘也不負責任」、「身為怕狗的人很能理解死者嚇到跑到機動車道的心情。」

網民點睇：

早就說過你們這些養狗的人，遛狗要100%注意力集中在狗身上，而不是一邊遛狗一邊看手機，一下牽繩一下不牽繩，你憑什麼放鬆？你遛狗你有什麼資格放鬆？

我也養狗，但我特別討厭養狗不拴繩的主人，不要說你家狗不咬人之類的話，狗的體型在那，就算不咬，撲人撲狗也很嚇人的好不好。

這倆人還是不知道錯，就是罰得太輕了。怎麼有臉大言不慚的說狗沒造成危險人就不該跑呢？等狗咬上了還跑得掉嗎？

一條人命只值45萬元。

