放狗沒牽狗繩！女童慘被咬傷　飼主拒道歉咁講　母怒批：不負責任

放狗時應要戴好狗繩！馬來西亞有母親帶女兒到公園散步時，1隻沒有繫上狗繩的臘腸犬突然衝上前，更咬傷女兒大腿，惟狗主態度冷淡，竟解釋「我的狗不喜歡小孩」。她事後帶女兒到醫院檢查，要注射共4針狂犬病（又稱瘋狗症）疫苗，同時對狗留有陰影，揚言「以後都不想再見到狗」。



媽媽對狗主的解釋深感不滿，故於網上分享事件，批評對方不負責任，並呼籲其他狗主放狗時要使用狗繩，避免意外發生。她沒有涉事狗主資料故未能報警，但表示將和公園管理層討論，盼能採取適當行動。



馬來西亞有狗主遛狗時沒有牽上狗繩，有女童被咬傷大腿。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，當地有母親在社交平台分享事件經過，指5月27日帶4歲女兒到公園散步時，1隻沒有被牽上狗繩的臘腸犬突然衝上前，咬傷女兒大腿，嚇得她當場痛哭尖叫。事後她質問狗主為何沒用狗繩，對方態度冷淡且沒道歉，只是緩緩說道「我的狗不喜歡小孩」，讓她極為不滿，發文批評對方不負責任。

該母親指，事發當下因為擔憂女兒傷勢，馬上離開帶她到醫院，女童經診斷後，在未來2周需要注射共4針狂犬病疫苗。她表示，女兒因此事心靈受創並留有陰影，本來就不喜歡狗狗的她，被咬傷變得更加恐懼和討厭狗隻，並揚言「以後都不想再見到狗」。

該母親接受當地媒體訪問時指，認為是次事件並不是狗隻的錯，作為狗主明道公共場所範圍有許多小孩，亦清楚自家寵物不喜歡小孩，外出時應為牠套上狗繩，避免狗隻突然襲擊他人。她又透露，事發時女兒旁邊其實還有1個小孩，如果狗隻攻擊他，恐怕會被咬傷臉部。

她分享，過往遇到的狗主在遛狗時都會牽着狗狗，並溫馨提醒家長們，他的寵物不喜歡孩子。她沒有任何關於狗主的資料，故未能報案，但表示將和公園管理層討論，盼能採取適當行動。

（綜合）