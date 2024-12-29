「星女郎」徐嬌疑遭起訴　公開男網民肚腩照惹「網暴素人」爭議

在電影《長江七號》中飾演周星馳「兒子」的內地女星徐嬌，此前因在長沙餐廳阻止一名男性抽煙引發熱議。近期，她又在網絡與一男網民發生爭執，公開該男網民的生活照和個人信息，疑似被該網民提起法律訴訟，稱「準備起訴你了！居然網暴我！」



事發於日前徐嬌在微博貼出的一張電影票，透露自己去看了電影《雄獅少年》，並配文稱「超好看！寫實和寫意的結合無敵了！又熱血又感動」，興奮分享觀賞電影的心得。

然而在評論區卻有一名男網民留言回道「瞇瞇眼不」，引起徐嬌不滿，就搜索出該網民的生活照，並直接發出且直言：「滿眼都是肌肉，比您這大肚腩不知道強幾倍呀。」

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雖然該網民留言事後被刪除，但徐嬌的舉動仍導致該網民被徐嬌粉絲攻擊。而該網民亦於12月27日在微博向徐嬌喊話：「準備起訴你了！居然網暴我！等著收律師函吧！她已經把證據刪除了，現在徵集證據，有證據的發下謝謝！」同時，他還在網絡上尋求幫助稱，希望有相關資源可以協助，「小市民一個搞不過十八線大明星」。

據悉，電影《雄獅少年》系列曾因主人公的眼睛細長，被網民質疑是辱華的「瞇瞇眼」，曾在上映之初引發爭議。對於徐嬌的做法，有網民表示，「其實可以不回覆的，可以刪評拉黑，明明有很多種選擇，偏偏選擇人身攻擊網民的方式。」還有網民稱，「憑啥你能攻擊人家，還不許別人反擊。」

網民熱議：



瞇瞇眼說的又不是那個女的，這個電影第1部本身就很有爭議，跟個沒事人一樣搞第2部



沒必要因為這個就發別人照片吧，我覺得直接刪除評論就行了，感覺反而越鬧越大了吧。



沒人發現她可能是精神白人嗎，瞇瞇眼沒問題？



素人是人，藝人也是人。怎麼發素人照片就成網暴，發藝人照片就隨便發？



就這瞇瞇眼，辱華電影好吧



說他大肚腩不是陳述事實嗎

