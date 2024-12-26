星女郎徐嬌長沙餐廳阻人抽煙遭搶手機　男子丟煙頭入其飯碗拒道歉

憑周星馳電影出道的內地女演員徐嬌，12月26日在微博發文稱，在長沙餐廳勸阻一名室內吸煙的男子未果，對方還在徐嬌拍片留證據時，搶過其手機，將煙頭丟進徐嬌的飯碗內。隨後徐嬌又發文稱，警察來了，說長沙室內抽煙不犯法，無法進行罰款。



內地女演員徐嬌。（徐嬌微博圖片）

星女郎徐嬌在餐廳阻男子抽煙遭威脅。（影片截圖）

內地女演員徐嬌。（徐嬌微博圖片）

內地女演員徐嬌發文稱：「在長沙的一家餐廳遇到一位抽煙的男士，讓服務員勸阻後仍放話『我把這支抽完』，我親自勸阻後，這位先生叫囂『這裏又沒有貼禁煙標誌』，在試圖錄下證據的時候，這位先生搶走我的手機，並直接把煙頭扔在了我的飯碗裏。」

星女郎徐嬌在餐廳阻男子抽煙遭威脅。（影片截圖）

星女郎徐嬌在餐廳阻男子抽煙遭威脅。（影片截圖）

隨後，徐嬌又發文稱，警察來了，說長沙室內抽煙不犯法，無法進行罰款。她還在評論區補充：「這位先生的意思是如果我刪除拍攝的內容，他就向我道歉，警察也對此提議表示肯定，但是我不刪，也不需要接受他的道歉。」

內媒《魯中晨報》報道，餐廳職員稱，徐嬌仍在店內處理此事，但未正面回應店內是否禁煙的問題。

徐嬌微博截圖。（@九派新聞）

星爺好錫徐嬌。（IG截圖）

據此前報道，童星出身的內地女演員徐嬌，憑2008年周星馳自編自導自演電影《長江7號》中反串飾演男主角小迪出道，當年更榮獲第28屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎。