24歲男返工6日誤觸輻射源將截肢：入職前未受公司培訓　曾想輕生

今年4月，內地一名24歲男子在山東一家公司從事「金屬探傷」工作，豈料上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛，其中右手的情況更嚴重。近日該男子稱，自己即將面臨截肢，手術將在下周進行。



該男子近日接受內媒採訪時再曝光更多細節，指事發時核輻射物質暴露在外大概五六個小時，男子形容「我身體的輻射指標是常人的10倍，手部指標至少是常人幾百倍，醫生說放射元素代謝不掉的話有癌變風險」。



男子上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛。（網絡圖片）

男子上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛。（網絡圖片）

男子上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛。（網絡圖片）

綜合內媒報道，24歲的陳姓男子今年4月到山東高密一家外判公司工作，從事金屬探傷工作。工作內容是用專業儀器伽馬射線探傷機檢測焊接過的金屬器件是否完好，是否有損傷。在工作前陳男沒有與老闆簽訂勞動合約，也沒有接受培訓。

陳男指，事後他才知從事這種工作需要相關資格，還要接受入職前安全培訓，但公司招聘時跳過了這些流程。

豈料他上班第6天就發生意外。陳男說，事發當天他因檢測儀器被沙粒卡住，無法正常運作，於是向公司報告。維修師傅在電話中指示要他拔掉儀器管子檢查，但因對儀器不熟悉，他在操作過程中，竟不慎誤觸輻射源。

男子使用的金屬探傷儀器。（網絡圖片）

男子上班才6天就不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致雙手受傷腐爛。（《極目新聞》）

陳男描述稱，「維修師傅讓我們把銥-192設備從大罐子裡取出來扔在外面草裡。實際上機器卡住的同時，核輻射物質已在往外洩漏，我們到一旁的活動板房裡等待維修師傅來，但一直到下午5點他才到，核輻射物質暴露在外大概五六個小時」。

陳男形容，直到當天晚上，他才感覺頭暈噁心想吐、昏昏欲睡。陳男說，在整個過程中，他都沒有穿防護設備，「公司沒有提供，可能是為了壓縮成本」。

事發後他右手嚴重受傷，持續腐爛、萎縮；左手也出現腐爛和疼痛。公司雖然承諾支付醫療費用，但要求他放棄維權，遭到陳男拒絕。

手部輻射指標至少是常人幾百倍 曾想輕生

陳男形容，「我身體的輻射指標是常人的10倍，手部指標至少是常人幾百倍，醫生說放射元素代謝不掉的話有癌變風險」。

住院期間，陳男做了大大小小十幾次清創手術，手部反覆植皮。左手腐爛疼痛，右手更嚴重，兩根手指（中指、食指）彎曲，指甲脫落，將於下周進行手部截肢手術。

對於這樣的結果，陳男一度抑鬱甚至想輕生，但他決定努力活下去為自己維權。