有片｜成都小區拆舊水塔　吊臂斷裂工人墮亡　項目負責人停職受查

12月12日，成都龍泉驛區舊水塔拆除時，起重機吊臂斷裂導致水塔塔頂墮下，導致一名工程人員死亡。

12月15日，事故調查組發布通報稱，項目負責人已停職受查，施工單位2名涉案人員被依法控制。



事發地位於成都龍泉驛區十陵街道江華社區附近。影片顯示，起重機正吊起水塔頂部，但塔頂吊起後，吊臂疑失去重心與塔頂同時倒下，並壓倒旁邊的升降工作台。另有影片顯示，醫護人員和巡邏人員趕到現場處置，有傷者家屬在場崩潰大哭，後暈倒由救護員有擔架送走。

起重機正吊起水塔頂部，但塔頂吊起後，吊臂疑失去重心與塔頂同時倒下，並壓倒旁邊的升降工作台。（影片截圖）

起重機正吊起水塔頂部，但塔頂吊起後，吊臂疑失去重心與塔頂同時倒下，並壓倒旁邊的升降工作台。（影片截圖）

起重機正吊起水塔頂部，但塔頂吊起後，吊臂疑失去重心與塔頂同時倒下，並壓倒旁邊的升降工作台。（影片截圖）

12月14日，事故調查組發布通報稱，12月12日上午11時許，龍泉驛區十陵街道江華社區一小區在拆除廢舊水塔過程中，施工吊車起重臂大臂斷裂導致水塔塔頂墜落，負責現場切割作業的四川炬傑坤建築工程有限公司員工從高處墮下，經120搶救無效死亡。

事故發生後，龍泉驛區立即成立由紀委監委、應急、公安、住建、水務、總工會等單位組成的事故調查組，並展開事故調查。

升降工作台被吊臂壓倒。（影片截圖）

有工程車被壓毀。（影片截圖）

經查，廢舊水塔為D級危險建（構）築物，該小區採取「一戶一票」形式征求居民意願後，於11月1日開展排危拆除招採工作。11月22日，四川博川建築工程有限公司中標，中標價為18.26萬元（人民幣，下同），涉及水塔拆除、蓄水池拆除、磚混結構房屋拆除、房屋地面及基礎拆除、場內道路綠化及總平配套工程拆除等5個分項工程。

其中，四川博川建築工程有限公司與四川炬傑坤建築工程有限公司簽訂《水塔靜力切割拆除承攬合同》，由其負責水塔切割作業，合同價為1.308萬元；與成都鼎立信機械設備租賃有限公司簽訂《吊車租賃合同》，由其負責吊裝作業，合同價為3.7萬元；其他分項工程由四川博川建築工程有限公司自行組織實施。

有傷者家屬在場崩潰大哭，後暈倒由救護員有擔架送走。（影片截圖）

有傷者家屬在場崩潰大哭，後暈倒由救護員有擔架送走。（影片截圖）

經事故調查初步分析，發包單位（以企業所有權代表的身份參與承包經營活動）未嚴格落實危大工程安全管理責任；施工總承包單位未按照危大工程的有關管理規定制定科學的施工組織設計、專項施工方案，未核實吊物實際重量和安全技術交底，盲目組織施工導致事故發生。

目前，發包單位項目負責人已停職接受調查，施工單位2名涉案人員已被依法控制。事故調查組將盡快全面查清事故原因、釐清責任，依據安全生產法等有關法律規定，嚴肅追究相關單位和人員的責任。