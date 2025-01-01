像貓又像狐貍！　雲南村民坑渠撿到國家一級保護動物小靈貓

雲南普洱有村民在坑渠中發現一隻奄奄一息的小動物，外貌既像貓又像狐貍。經過鑒定，這隻小動物竟是家一級重點保護野生動物——小靈貓。



雲南普洱有村民在坑渠中發現一隻奄奄一息的小動物。（澎湃新聞）

雲南普洱有村民在坑渠中發現一隻奄奄一息的小動物。（澎湃新聞）

事發於普洱市寧洱縣同心鎮勐海田村，這隻小靈貓被發現時，全身沾滿污泥，動彈不得。毛色棕黃，帶有黑色條紋和斑點，體長30厘米左右，看上去和一只貓的大小相當。仔細觀察頭面部特徵，又有點像狐貍。牠瑟瑟發抖，已經奄奄一息。

接獲報告後，林草部門工作人員隨即前來查看，工作人員推測小家夥應該是在夜間出來覓食的時候，進入坑渠並被困住，之後又掙脫才被居民發現，經初步檢查，身上並無外傷。

寧洱縣同心鎮農業農村發展服務中心工作人員介紹，「經過鑒定，我們確定牠是國家一級保護動物小靈貓。因為被困在下水道裏，已經有兩天左右沒有進食，加之氣溫很低，又冷又餓，導致牠的精神狀態不佳。」

接收之後，林草部門工作人員迅速對牠進行了污物清除，並通過曬太陽和衣物保暖的方式，讓小靈貓逐步恢復了體溫。工作人員介紹，此次獲救的小靈貓體重僅0.4公斤，尚沒有成年。

雲南普洱有村民在坑渠中發現一隻奄奄一息的小動物。（澎湃新聞）

公開資料顯示，小靈貓是靈貓科小靈貓屬動物，俗稱七間貍、烏腳貍、箭貓、筆貓、斑靈貓、香貍。多棲息在中國、越南、泰國、老撾、柬埔寨等地的低山森林、闊葉林中。

成年小靈貓長約48至58厘米，尾長33至41厘米，體重2至4千克。全身灰黃或淺棕色，背部有棕褐色條紋，體側有黑褐色斑點，頸部有黑褐色橫行斑紋，尾部有黑棕相間的環紋。

小靈貓多在晚上或清晨活動，白天則躲在樹洞或石洞中休息，以動物性食物為主，植物性食物為輔，除了會吃老鼠、昆蟲、青蛙、鳥類外，偶爾會吃水果。

2021年，小靈貓被正式列為國家一級重點保護野生動物。目前已被列入瀕危動植物種國際貿易公約（CITES）附錄Ⅲ和國際自然與自然資源保護聯合會（IUCN）紅色名錄。