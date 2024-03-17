深圳福田紅樹林拍到小靈貓活動身影　為國家一級重點保護野生動物

日前，廣東內伶仃福田國家級自然保護區管理局，記錄到「國家一級重點保護野生動物」小靈貓的活動身影，這是該保護區管理局首次捕捉到小靈貓的野外活動影像。



小靈貓現身福田紅樹林。（深圳新聞網）

周日（10日）凌晨3時左右，一隻小靈貓現身福田紅樹林，影片顯示，小靈貓輕輕地晃動腦袋，隨即飛速奔跑，很快便不見了蹤影。

公開資料顯示，小靈貓別名筆貓、斑靈貓、香貍，屬於靈貓科、小靈貓屬；為獨居夜行性動物，晝伏夜出，白天多躲藏在石洞中；性格機敏而膽小，行動靈活。

值得注意的是，雖然名中帶「貓」，但小靈貓並不是貓科動物，而是屬於食肉目靈貓科，是貓的遠親。牠們通常體長約55厘米，整體呈灰黃色，頭部較為尖細，身體背面和側面有許多平行的深色縱紋，尾長約40厘米，有黑棕相間的環紋。

因身體上有發達的囊狀腺體，小靈貓也被叫麝香貓，其分泌物有強烈的氣味，俗稱靈貓香。在中國，有香腺的靈貓有三種，包括大靈貓、大斑靈貓、小靈貓。大斑靈貓僅局限於西南地區，2015年，雲南西雙版納曾拍到大斑靈貓的照片，其他時間則毫無音訊。

而大靈貓和小靈貓一樣曾經廣布中國長江流域以南，而如今98%的大靈貓已經消失。大小靈貓在生境上稍有區分，大靈貓主要生活在森林中，小靈貓則以開闊的灌木叢和草地為主。

小靈貓為獨居夜行性動物，晝伏夜出，白天多躲藏在石洞中。（網上圖片）

為了加強小靈貓的保護力度，2021年2月新修訂的《國家重點保護野生動物名錄》中，小靈貓從「國家二級保護野生動物」提升為「國家一級保護野生動物」。

事實上，這並非小靈貓首次現身深圳。2020年，小靈貓現身紅樹林生態公園，這是深圳市中心區第一次拍到小靈貓。2022年12月，小靈貓被深圳七娘山的紅外相機拍到。2023年，廣東梧桐山國家森林公園管理處佈置的紅外相機，也記錄到小靈貓踏夜色覓食的珍貴影像。