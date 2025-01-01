神十九航天員乘組送上「宇宙級」新年祝福　拍下2025第一縷曙光

撰文：陳進安
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2024年的最後一天，遠在太空的神舟十九號航天員乘組以飽滿的精神狀態迎接新年，並拍攝到中國空間站2025年第一縷曙光。

據央視報道，2024年12月31日，神舟十九號航天員乘組完成了艙外實驗載荷的回艙處置工作。雖然緊張忙碌依舊，但航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤不忘送上新年祝福。

神舟十九號航天員乘組送上新年祝福。（央視截圖）

其中，蔡旭哲稱：「今天是2024年的最後一天，我希望大家和我一起，精力充沛、勇往直前，跑進2025年，開跑！」

宋令東透露，最近他們在利用人系統研究機櫃開展運動骨肌受力實驗，並利用超聲、骨丟失對抗儀等先進設備，開展在軌失重防護，「新的一年即將到來，祝願我們的太空實驗室取得豐碩成果，祝福大家收獲滿滿、好運連連！」

王浩澤則為大家介紹了新夥伴—小航，「小航小航，上升一點，小航小航，下降一點，小航小航，拍照。後續小航還能夠通過升級，實現艙內巡檢、物資管理、產品狀態檢查、答疑解惑等功能，成為我們的智慧助手。最後，小航和我祝大家新年快樂！」

蔡旭哲稱要「跑進2025年」。（央視截圖）
宋令東透露最近他們在利用人系統研究機櫃開展運動骨肌受力實驗。（央視截圖）
王浩澤為大家介紹了航天員們的智能助手「小航」。（央視截圖）

另外，新年到來之際，航天員也拍攝到空間站2025年第一縷曙光。

蔡旭哲稱，在這個特殊的日子，想對所有支持和關注航天事業的朋友說一聲感謝，「正是有你們的支持，我國的航天事業才能夠蓬勃發展，在嶄新的一年裏，我們還將繼續協同好、配合好、完成好後續的任務」。

航天員拍攝到空間站2025年第一縷曙光。（央視截圖）

目前，神舟十九號航天員乘組在軌滿兩個月，2025年，乘組仍將常態化開展空間科學與應用實驗和試驗，並擇機開展出艙等活動。

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