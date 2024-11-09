神舟十九號太空人宋令東　中國首批「90後」！從山東農家飛向天際

神舟十九號任務太空人宋令東出身農村，他小時候幫爸爸收過廢品，幫媽媽賣過涼皮，這些經歷沒令他自卑，更讓他堅韌不拔，終於憑着努力改寫命運，飛向天際。宋令東有甚麼故事？



「90後」宋令東出身山東農家

宋令東憑堅毅和努力走上飛天路。圖為剛成為空軍飛行員的宋令東，當時他還略有青澀。（網上圖片）

1990年8月，宋令東出生在山東菏澤，父母是普通農民。

為了種植的棉花能長得好，父親每天凌晨4、5點就下田工作；母親為增加家庭收入，讓子女生活好一點，從宋令東一歲多開始，便長年在縣城賣涼皮，只有除夕才回家，所以除夕也是宋令東和姊姊最期待的一天。

一個除夕，年幼的宋令東和姊姊像往常早早到村口，等候爸爸騎自行車接媽媽回家，但一路等到入黑，父母還未歸來。這時天下起了大雪，宋令東雙腿凍得麻木。

終於，兩個「雪人」出現，父親扛着自行吃力地走着，母親深一腳淺一腳地跟在後面。原來他們的自行車在半途壞了，耽擱了時間。

宋令東從父母身上學會笑對人生

父母的生活態度，對宋令東有很大影響。圖為宋令東父母觀看神舟十九號發射的電視直播。（網上圖片）

很多年過去，雪中歸途的畫面仍常常重現在宋令東的夢境。正是那一刻，宋令東更加嚐到生活的艱辛，也更懂得了父母的不易。

「儘管生活很苦，但他們從不在我們姊弟面前抱怨，反而用實際行動教我們學會了如何笑對人生。」他說。

提到成長往事，宋令東又會記得初中畢業那暑假，他隨父親在城裏收廢品，小城大街小巷曾留下父子倆騎著自行車，為生活而奔忙的身影。

他說，那時最快樂的記憶，莫過於在天橋上休息時，望向遠處，有一座摩天輪伸向天際，緩緩轉動。

宋令東：艱苦的生活是鍛鍊

宋令東是中國第三批太空人，也是中國首批「90後」太空人。圖為宋令東進行出艙訓練。（網上圖片）

除了幫爸爸收廢品，幫媽媽賣涼皮也是成長中的宋令東生活的一部份。當然，艱苦的生活對宋令東來說是鍛鍊，令他更努力、更堅毅。

宋令東讀書成績一直名列前茅，高中時空軍到學校招收飛行員，他報了名，並通過了層層選拔。這是他人生最重要的轉捩點。

宋令東是甚麼時候開始有飛行夢想？

宋媽媽憶述：「有一次，一個同學給令東說自己坐了一次飛機，令東就跟我們講，他以後不要坐飛機，要開飛機。」這應該是宋令東第一次提到要當飛行員。

宋令東兩年完成八大類訓練

看到楊利偉一飛沖天，宋令東也希望自己能飛得更高。圖為宋令東進行飛船程序操作訓練。（新華社/當代中國授權）

此後宋令東以優秀成績從空軍航空大學畢業，成為第三代戰機飛行員，守衛祖國的一方藍天；他還是所駐守的航空兵某旅中，首位「90後」三代戰機飛行員。

宋令東還希望飛得更高，當中國選拔第三批太空人時，他馬上報名了，並成功入選。

「中國飛天第一人」楊利偉乘神舟五號出征時，宋令東只有13歲，從那天開始，他就幻想着要飛得更高。

宋令東用兩年多的時間完成航天基礎理論、航天專業技術、航天環境耐力與適應性等八大類上百個訓練科目，成績突出。

宋令東：一切得益於祖國強大

宋令東（左）搭檔蔡旭哲（中）、王浩澤（右）出征，將駐守「天宮」半年。圖為三人進行植物培養訓練。（網上圖片）

為了磨煉心性，宋令東又特意學習釣魚。在這個過程中，他學會耐心等待和靜心觀察，而心理上的蛻變，讓他更加從容和淡定。

2023年，蔡旭哲、宋令東、王浩澤入選神舟十九號乘組。2024年10月30日，他們乘神舟十九號飛向「天宮」。

作為首批90後太空人，能夠為國出征，宋令東覺得榮幸與自豪，「但我也深知，這一切得益於祖國的強大，得益於一代代航天人的接續奮鬥，更得益於這個偉大的新時代」。

他決心跑好「飛天」接力棒，將祖國的榮耀寫滿太空。

搭載宋令東、蔡旭哲和王浩澤的神舟十九號飛船，2024年10月30日由長征二號F火箭發射升空。（網上圖片）

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