1日假也要「儀式感」　內地「跨年遊」火爆　入境遊訂單同比翻倍

元旦（1月1日）是2025年首個假期，雖然只有一天休假，但在「跨年儀式感」的追求下，多地「跨年遊」火爆，入境遊訂單量同比翻倍增長。



在內蒙古呼和浩特市大召廣場參與跨年活動的遊客。（新華社）

多家在線旅遊平台數據顯示，在2024年的最後一天，國內酒店預訂量大幅增長。其中，同程旅行平台上，2025年元旦「跨年酒店」相關搜索熱度同比上漲逾70%，城市周邊遊酒店預訂熱度同比上漲近20%。攜程數據顯示，2024年12月31日晚，國內酒店預訂量的周環比增長超150%。其中，含溫泉標簽、影音房標簽的酒店預訂量均增長超50%。跨年酒店訂單的主力軍來自90後和00後，其佔比近60%。

地點方面，同程旅行數據顯示，最熱門的城市是北京，跨年夜倒計時，各類燈會都吸引了遊客前往。進入榜單前十的還有上海、廣州、成都、重慶、深圳、南京、西安、哈爾濱、蘇州。此外，一些小眾目的地也開始受到青睞，海南瓊中、黑龍江伊春、遼寧遼陽、新疆克拉瑪依等城市酒店預訂熱度同比增長超過40%。

雖然假期只有短短一天，但仍有人選擇「請2休5」，來一場跨年旅行。飛豬數據顯示，元旦前後國內高星酒店預訂需求強勁，近一周預訂量同比增長超40%。總量上而言，上海、北京、杭州、廣州、成都、深圳、重慶、南京、西安、哈爾濱等是元旦假期國內旅行熱門目的地，日本、泰國、馬來西亞、香港、韓國、美國、澳洲、越南、法國、新加坡等是元旦假期出境遊熱門目的地。

哈爾濱中央大街遊人如織。（新華社）

報告還顯示，因應「冰雪遊」，黑龍江、吉林、新疆、河北等地尤為受到歡迎，而成都、武漢、紹興、無錫等地的室內冰雪場所門票亦銷量大增，滑雪、溫泉、霧凇漂流等冰雪玩法深受消費者喜愛。不過也有不少人選擇前往海南、廣西、廣東等南方地區「避寒」，其在入冬後迎來一波預訂高潮，一些新鮮玩法，如出海夜釣迎接新年第一縷陽光、浮潛觀賞海底七彩珊瑚、考取沖浪等級證書等，皆備受青睞。此外，在攜程平台上，跨年期間寺廟類景區的門票訂單量環比增長達逾220%。

至於出境遊則延續2023年以來的高增長態勢。據飛豬數據，截至元旦日淩晨，出境遊商品預訂量同比增長近70%，國際租車預訂量同比增長超70%，其中美國、澳洲、新西蘭、埃及、沙特阿拉伯等目的地租車熱度排名靠前。

另一方面，受中國放寬免簽政策擴大「朋友圈」影響，許多外國遊客也專門選擇到華「跨年」。據攜程數據，除夕至元旦兩天，整體入境遊訂單量同比增長翻倍，來自兩個鄰國—韓國和日本的入境遊訂單量，更分別同比增長215%、145%。