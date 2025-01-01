跨年夜深圳軌道交通客流突破1188萬人次　2024全年首破30億人次

2024年12月31日，深圳市城市軌道交通全網（含有軌電車，下同）總客運量首次突破1188萬人次，進站量首次突破660萬大關，刷新單日歷史最高客流紀錄。



12月31日，2024年最後一天，恰逢地鐵3號線四期、7號線二期、11號線二期、12號線二期，以及13號線南段正式迎客後的首個節前工作日，跨年夜、元旦假期赴深遊玩的旅客，以及工作日通勤的市民乘客較多，形成新一輪出行高峰。

據深圳地鐵數據，深圳軌道交通全網18條運營線路，總客運量1188.49萬人次，進站量高達662萬人次。其中，深鐵集團所轄的16條運營線路總客運量為1088.9萬人次，均創下歷史最高客流紀錄。

12月31日深圳的其中11條軌道交通客流數據創下歷史新高。

深圳軌道交通跨年夜客流突破1188萬人次。

2024年深圳地鐵屢破紀錄。截至目前，深圳市城市軌道交通單日客運量突破千萬累計達到15次，其中2024年就占14次，2023年有1次。

除軌道交通單日總客流破千萬外，2024年12月28日，5條地鐵新線（段）同步開通運營，深圳地鐵線網密度達到0.30公里/平方千米，居全國第一。

截至2024年12月31日，深圳市城市軌道交通線網年度客運總量首次突破30億人次。