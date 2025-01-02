一晚賺一月工資！　內地除夕夜賣氣球成商機　有商販收入逾6千元

諸多城市在除夕夜舉辦跨年倒數活動，不少商販把握商機售賣氣球、花燈等小玩具，一晚收入更直逼月薪水平。



成都有商販在雙子塔下售賣氣球，一晚收入逾六千元人民幣。（封面新聞）

成都有商販在雙子塔下售賣氣球，一晚收入逾六千元人民幣。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，伴隨着2025年的鐘聲敲響，成都雙子塔下歡呼的人群放飛了手中寫有新年願望的氣球，有售賣氣球的商販一晚收入6523元（人民幣，下同），已和她一個月的工資持平。

商販介紹，「我提供筆寫新年願望，還提供拍照服務保證出片，要不是雙子塔後面因為人太多，大家手機都沒有訊號了，最後的50多個氣球我都還能賣完。」

商販續稱，自己從網購平台以2元的成本價格進購了120個鋁膜氦氣球，根據當晚售賣的情況靈活定價，價格在10至40元不等。「沒有訊號後我只能收現金，價格就降到10元了。」

。（封面新聞）

鄭州有商販除夕夜售賣手工花燈。（封面新聞）

談及為何自己可以有如此「成績」，商販表示，「因為我臉皮厚，見到小孩、情侶這些都會上去推銷，不會站着不動等著人上門買。」

無獨有偶，在鄭州金融島，有售賣手工花燈的商販表示，已為這一夜籌備了半月有餘，從原材料的批發到製作都親力親為，「手工花燈成本在5元以下，售價在19.9元到39.9元不等。」當晚他們準備了100多個花燈，收款筆數也創歷史新高，僅微信收款就有66筆。

不過，雖然擺攤是「輕創業」，但「擺攤失敗」的話題在內地社交平台上仍有超千萬播放，在擺攤的熱鬧中，能不能賺錢好像成了一個謎語。上述氣球商販對此表示，「自己第一次擺攤就能成功，原因是成本低，且有硬性消費需求，今天的玫瑰肯定沒有可以放飛願望的氣球好賣。」

玩具廠商推出「擺攤」套餐。（封面新聞）

在商販背後，玩具廠商亦是重要一環，有汕頭玩具廠負責人就表示，已在倉庫忙碌了一個月，「隨着嘗試擺攤創業的年輕人增多，玩具源頭工廠也開始推出『擺攤』套餐。」

「9.9元一個玩具的成本，2980元發300個玩具禮盒，搭配擺攤話術和銷售技巧，以100元3-4個的跑量模式，利潤能在50-70%左右。」玩具廠負責人稱，如今這樣的擺攤套餐成為了很多年輕人過年回鄉做副業的選擇。