武漢歡樂谷過山車意外　遊客遭半掛空中10分鐘？園區：無人員傷亡

12月30日，武漢歡樂谷遊樂設施故障，導致遊客被半掛在空中，引發關注。



一網民在網絡平台發帖稱，其12月30日在武漢歡樂谷乘坐「鳳舞九天」過山車時，過山車突然停在半空十幾分鐘，被解救下來後她要求歡樂谷退還門票費用遭拒。該網民還稱，他們一行三人中其中一人是未成年人，「精神損失怎麽辦？」

現場照片顯示，過山車車廂停止在該遊樂設施上升段軌道中部，車廂內近20人。當事網民稱，該照片系歡樂谷另一遊樂設施「東湖之眼」上的遊客拍攝。

12月31日，武漢歡樂谷官方公眾號顯示，「鳳舞九天」項目在「今日開放時間」一欄顯示暫停開放。官方對該遊樂設施的介紹中提及，「105千米每小時的速度在瞬間將你帶到46米的高空，720度旋轉」。

該遊樂設施已暫停。

此後，武漢歡樂谷園區工作人員回應表示，因天氣寒冷導致設施故障，9名遊客被困大約3分鐘左右，事故未造成人員傷亡。