首艘國產大型郵輪商業航行1周年成績出爐　高層：乘客滿意度超95%

首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」在元旦日（1日）迎來商業首航一周年的重要里程碑，就著一年以來的營運情況，負責人表示，乘客滿意度可以達到95%以上。另一方面，第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」進入船體建造最後沖刺，預計農曆新年前可以完成主船體貫通。



據央視報道，愛達·魔都號有來自30多個國家的近1300名船員，從2024年1月1日商業首航開始，一共運行了84個航次，服務過的中外遊客超過30萬。愛達郵輪產品和客戶體驗副總裁顧鵬程介紹，這一年發生了很多動人的故事，例如有中年人陪著年齡超過90歲的母親來圓郵輪夢，有天南海北十幾年都沒有見面的好友聚集在郵輪上共度紀念日，也有乘客在船上度過了一生難忘的生日、結婚紀念日，見證了愛情、友情、同窗情的升華。

愛達·魔都號迎來商業首航一周年。（央視新聞）

顧鵬程透露，每個航次結束之前，他們都會提供一份細致的調查表，邀請全船乘客對體驗和產品作出評價，每個航次都會收到百分之二三十的反饋，而乘客滿意度可以達到95%以上。他強調，在客人下船之前，對其所有的不滿意，都會要求要有反饋、落實及改進。

乘客構成方面，經過一年，顧鵬程發現，家庭客，尤其是有孩子的家庭佔據了主要的乘客群體。他以過去的暑假為例，平均下來每個航次有差不多1000名左右的兒童和青少年，再加上家長和陪同的家人，基本構成了寒暑假的主要客群。

而「郵輪+文化」是愛達·魔都號過去一年中最重要的運營亮點。顧鵬程強調，他們會根據不同季節和出行人群特點，提前規劃郵輪上的文化娛樂活動，絕對是一年運營中的成功經驗。例如，他們在夏天推出針對海洋文化的系列活動「海上行家」，邀請了航海專家來揭秘國之重器幕後的故事，並推出「小小航海家」活動讓孩子可以體驗模擬郵輪駕駛和航行，學習海上救生知識等。

郵輪有26家各具特色的餐廳，並不斷地作出新的調整。（央視新聞）

展望2025年，愛達·魔都號將嘗試開啟更多的國際航線，且有更多中國港口城市有望被納入郵輪市場。此外，中國第二艘國產大型郵輪愛達·花城號目前的建造也進入了加速期，預計農曆新年前會完成主船體的全面貫通，正式交付之後會依托廣州母港來運營。相對愛達·魔都號，愛達·花城號的噸位更大，長度更長，其郵輪設施的建設更是有所升級。

顧鵬程表示，愛達·花城號會「更秀美、更科技、更中國」。他透露其客房數總量不變，這意味著公共區域的空間會得到一個升級和提升，另外艙內的設計和布局也有了新的優化，特別是新增了多種套房的房型，讓客人選擇更多，並有更高端的住宿體驗，而中庭面積整個擴大了一倍，娛樂休閒系統也做了全面升級，賓客會有更加舒適從容的遊輪體驗。

針對中國郵輪旅遊增長，中國社會科學院財經戰略研究院研究員魏翔表示，從供給端而言，中國至少可以有三艘甚至三艘以上的大型郵輪。隨著服務消費需求的升級，高端製造的落地轉化加快和刺激消費的政策不斷落地，中國郵輪旅遊將在2025年乃至今後數年呈現高速發展。