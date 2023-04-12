首艘國產大型郵輪即將交付　中國將成全球第5個郵輪建造國

繼首架國產大飛機C919交付東航使用後，據《央視》今日（12日）報道，首艘國產大型郵輪也即將交付使用。這艘有24層樓高，可容納6500多人的「巨無霸」正在長江入海口，做交付前的最後一道調試程序。

由於設計建造難度極高，大型郵輪與大型液化天然氣運輸船、航空母艦一起，被譽為造船工業「皇冠上最耀眼的明珠」，也是目前中國人尚未摘取的最後一顆明珠。



據報道，這首大型郵輪零部件數量多達2500萬個，是目前全球最複雜的單體機電產品。零件數量相當於大飛機C919的5倍，復興號高鐵的13倍，線纜超過4300公里，約等於上海到拉薩的距離。

超薄鋼板占整船80%

在郵輪建造過程中，不僅線纜佈置複雜，重量也是個極為敏感的因素。首艘國產郵輪船身自重約6.5萬噸，自重每增加1噸，意味著登船物資或人數就要減少，為從源頭控制重量，它大量使用了4至8毫米的薄形鋼板。

為此，外高桥造船还专门打造了生产薄板的智能车间，采用激光切割、激光复合焊等技术，提升薄板调运、切割、加工和建造的效率与精度。在对海外邮轮建造技术的消化吸收、融合创新的过程中，我国船舶工业也逐渐摸索出了一套自身的邮轮建造体系和标准。

這艘大型郵輪包括住宿和休閒娛樂區共有14層甲板，超過4萬平方米的公共區域面積配置了多個餐廳、劇院、購物區、水上樂園、健身房、籃球場等豐富多樣的休閒娛樂設施。

已擁有航空母艦、大型液化天然氣運輸船的中國，能夠造出完全符合國際標準的大型郵輪，意味著中國造船技術將有新的飛躍，成為繼德國、法國、意大利、芬蘭後全球第五個有能力建造大型郵輪的國家，未來更有可能在國際船舶市場搶到更多民用訂單。