德民眾除夕凌晨排隊搶購中國煙花　湖南廠商稱去年庫存全部售空

德國跨年夜最搶手的竟是中國煙花，據報道稱，當地民眾凌晨4點就排起長隊，來自中國的煙花瞬間就被搶空。



中國煙花在德國被搶購一空。（網上圖片）

中國煙花在德國被搶購一空。（網上圖片）

中國煙花在德國被搶購一空。（網上圖片）

中國煙花在德國被搶購一空。（網上圖片）

據《海報新聞》報道，湖南煙花企業總經理許女士介紹稱，「今年國外的銷售數據確實比較火爆，我們的煙花90%都在德國銷售。」許女士稱，德國的新年煙花只允許在12月28日至12月31日銷售，每年12月28日凌晨，德國人就會在超市門口排隊等待開門，需求量很大。

有媒體報道指，來自柏林的一位居民在煙花店門前等待了14個小時，才成為第一批購買到煙花爆竹的人。加上線上預訂和線下購買的煙花，他一共花費了1600歐元（約合1.3萬港元）。

許女士表示，公司從年初就開始生產煙花，然後陸續生產發貨，到國慶節前全部發完。因為貨物要經過海上運輸，到達德國後再派發到各個銷售點，基本需要兩個月的時間，「這兩年煙花在德國的銷售情況比較穩定。」

許女士說，公司目前的銷售數據還沒有統計完畢，但往年的庫存全部銷空，今年的貨也都銷售空了。

圖為2025年1月1日，德國柏林多處有群眾煙放煙花，大批警員在街上維安。（Reuters）

圖為2025年1月1日，德國柏林多處有群眾煙放煙花，大批警員在街上維安。（Reuters）

圖為2025年1月1日，德國柏林多處有群眾煙放煙花，大批警員在街上維安。（Reuters）

許女士說，公司每年出口的貨物過億元人民幣，而中國煙花在國外的銷售價格與出廠價相比能高出10倍。對於公司生產的煙花在德國熱賣，許女士感到自豪，「我們的品牌在德國深入人心，這個煙花品牌有80年左右的歷史，有時我們穿着印有公司logo的衣服走在德國的大街上，會有人來找我們說知道我們的品牌，一直選購我們的產品。」

據商務局數據顯示，中國煙花在歐洲進口市場上長期獨佔鰲頭。商務局數據顯示，歐盟2019年進口了10.5萬噸的煙花，價值2.64億歐元（約合21.29億港元），99%來自中國。其中德國以3.8萬噸、36%的佔比位居中國煙花進口榜首。中研網今年8月發布的《煙花行業產品進出口狀況分析》報告顯示，歐洲進口煙花的規模在2023年價值2.81億美元（約合21.85億港元），其中90%以上來自中國。

中國出口的煙花，又大部分來自瀏陽。今年2月，星沙海關數據顯示，2023年長沙出口煙花爆竹40.5億元人民幣，佔全國總額56.1%，出口規模全國第一。其中，長沙對德國出口4.4億元人民幣，增長226.5%；對荷蘭出口1.7億元人民幣，增長84.1%。