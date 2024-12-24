順德宣布春節可放煙花爆竹　網民大讚有年味冀推廣

據「順德發佈」消息，2025年順德將設置29個燃放區域，在特定時間可以燃放煙花爆竹（C、D類）。不少網民表示支持，指設定區域燃放煙花爆竹更有傳統年味。



2018年11月30日，廣東潮州，拍攝的民俗火麒麟煙花。（視覺中國）

2007年2月17日，除夕夜，南京市焰火指定燃放點，幾個小孩在玩煙花。（視覺中國）

12月23日，廣東佛山市順德區政府官網發布《關於2025年有序燃放煙花爆竹的通告》，該通告明確，允許燃放煙花爆竹的時間段包括：農曆春節（農曆十二月二十三至正月十五）、元旦、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節。通知還劃定了具體的燃放區域以及允許燃放煙花爆竹的種類。

不少網民對此表示支持：「本就應該如此。」「節日要有氛圍感。」「前些天做夢還夢到忽然允許過年放煙花了，大家興奮又熱鬧。」

湖南長沙，河邊燃放的煙花。（央視新聞）

《上游新聞》報道，目前廣東佛山市，河南鄭州市、濮陽市和南陽市，以及遼寧鞍山市已經明確，2025年春節可以有序、限時或在限定區域燃放煙花爆竹。

報道指出，過去幾年多地對「全面禁燃、禁售煙花爆竹」政策作出調整、鬆綁，河南、廣東、山東、遼寧等地區將「禁止」改為「限制」，規定民眾在特定時段和區域內可以燃放煙花。