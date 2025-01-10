碰瓷黨？吉林翁為受傷外地客墊付3千多醫藥費　反被拉黑兼索償5萬

近日，一名來自重慶的遊客在吉林省的吉林市小霧凇島遊玩時不慎滑倒受傷，當地一位熱心大爺李忠武立即報案，將其送往醫院，並先行墊付3740元（人民幣．下同）的醫療費用。然而，事件發展出乎意料，該名遊客在康復後並未償還醫藥費，甚至選擇悄然離開吉林並將李忠武拉黑，這一行為引起了社會的廣泛關注。



根據吉林市文化廣播電視和旅遊局的工作人員介紹，事件的基本事實已經相對清晰，吉林省文旅廳對此事高度重視。當地的警方和文旅局已經介入調查，並與重慶的相關部門建立了聯繫，以期共同推進問題的解決。

事件發生在2024年12月3日，63歲的李忠武當時正在小霧凇島出租狗爬犁，為遊客提供服務。他在巡邏時發現一名約50歲的女子摔倒在地，隨即上前詢問，但女子卻說：「我不能動了，你把我碰了。」李忠武隨即表示：「我的狗爬犁已經停了，怎麽能碰到你呢？」考慮到女子的傷情，李忠武未多想，便撥打了急救電話並將其送醫。在醫院，李忠武還借貸了1000元以支付醫療費用。

李忠武經營的狗爬犁。女子指控李忠武碰了她導致其受傷。（江城日報）

據報道，女子原本承諾在兩日後償還醫療費，但李忠武卻在兩天後發現她已經出院並離開了吉林。隨後，女子的丈夫曾聯繫李忠武，要求賠償5萬元，李忠武的女兒則報警處理。警方調取監控後發現，女子摔倒時與狗爬犁的距離約有1.5米，可能是在拍照時不慎後退摔倒。

女子丈夫對此沒有異議，但對於為何不償還醫藥費，他卻解釋是當時沒有錢還。在事件發酵後，吉林市文旅局對李忠武表示感謝，並為其補償了3700元。

李忠武已經收到補償。（九派新聞）

工作人員強調，此事件與地域無關，並表示會保護涉事遊客的個人信息，避免對重慶造成負面影響。目前，李忠武已經收到補償，對於此次事件他並無其他訴求。文旅局也表示會積極配合重慶方面，努力將事件影響降至最低。