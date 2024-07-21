遊客騎電單車輾過攤檔餐盒　山西商販疑碰瓷持械勒索打人被拘

網傳多名騎電單車「自駕遊」的遊客，在山西一景區停車場被當地小商販持刀勒索並毆打。當地文旅部門表示將關注。警方通報稱，打人者已被行拘。



事發於7月18日，山西忻州五寨縣荷葉坪旅遊區停車場。多名騎電單車「自駕遊」的遊客，被指車輾到當地小商販的餐盒，對方要錢未果，雙方發生爭吵。期間，一名男子疑持刀衝向遊客，被其他人及時攔截。

《華商報大風新聞》報道，當事人之一董先生講述，當日與十多名電單車騎行愛好者，騎車到忻州五寨縣的荷葉坪旅遊區遊玩，眾人慢駛入停車場後，場邊一攤販追上並稱有電單車輾過其餐盒。

爭吵期間，一名男子取出一把疑似刀具的物體衝向董先生等人。（大風新聞）

董先生稱，盡管不知發生何事，但他們已立即向對方道歉，對方卻不依不饒索要500元（人民幣，下同）賠償。此時，比他們早到的同伴目擊事發經過，並上前表示是攤販故意將餐盒扔到電單車的車輪下。

隨後，雙方發生口角並伴有肢體衝突。董先生表示，對方有5、6個人，其中一名男子在爭執的過程中取出疑似水果刀和螺絲刀的物體卻衝上前，但被人拉住，「我們中還是有兩個人被對方打倒踢踹，還有一個人挨了一磚頭」。眼看事態嚴重，董先生等人報警求助，對方見狀立即離開現場。

有商販從攤檔取出湯勺衝前欲打人，但被在場人士制止。（大風新聞）

荷葉坪旅遊區的工作人員回應稱，雖然事發在景區範圍內，但涉事者是由當地國家級自然保護區僱用，景區無權管理和干涉，並建議若遊客合法權益受到侵害，可以報警處理。

7月19日，五寨縣公安局通報稱，經查，7月18日傍晚6時40分許，張某等8人騎電單車旅行至荷葉坪停車場時，將正在經營快餐外賣的王某、高某的快餐盒輾壓損壞，雙方因賠償事宜發生爭執。隨後高某將張某踹倒在地。目前，高某已被依法行政拘留，案件正在進一步辦理中。