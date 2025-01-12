甘肅女童練習側手翻摔倒骨折致十級傷殘　舞蹈培訓機構判賠10萬

甘肅10歲女童萬萬（化名）去年在舞蹈培訓機構練習側手翻時，不慎摔倒導致肱骨髁上骨折，後經鑑定為十級傷殘。

中國裁判文書網顯示，天水市秦州區人民法院裁定，扣除此前已墊付的醫療費，涉事舞蹈培訓機構還需賠償10.1萬餘元。



《紅星新聞》報道，中國裁判文書網顯示，萬萬在甘肅天水市秦州區一間舞蹈培訓機構學習中國舞。2024年1月23日上午8時半許，萬萬站在一張高約30厘米的凳子上練習側手翻時，不慎摔倒在地受傷，送院後被診斷為「肱骨髁上骨折」。經司法鑑定，萬萬的傷殘等級評定為十級傷殘，護理期限和營養期限分別評定為90日。

事後，因雙方未就賠償事宜協商一致，萬萬以原告身份（父母作為法定代理人）將涉事舞蹈培訓機構起訴到天水市秦州區人民法院，索賠醫療費、殘疾賠償金、護理費等共計12.4萬餘元。

甘肅女童萬萬練習側手翻摔倒骨折，致十級傷殘，法院裁定舞蹈培訓機構賠償10萬餘元。示意圖。（視覺中國）

判決書顯示，萬萬練習側手翻時沒有老師輔助，舞蹈老師僅站在身旁觀看。涉事舞蹈培訓機構稱，學生站在凳上練習側手翻肯定需要老師輔助，且當時萬萬由助教扶着，但因未扶緊導致前者摔倒。此外，法院認定萬萬的醫療費、護理費、鑑定費等各項損失為11.88萬元。

一審法院認為，萬萬事發時為限制民事行為能力人，被告作為舞蹈教育培訓機構經營者，在原告學習舞蹈期間，對原告負有教育、管理、保護職責，但根據現有證據，原告未提交影片資料等相應證據，證明當時被告授課是否符合要求、是否有老師輔助。

肱骨髁上骨折指肱骨遠端內外髁上方的骨折，是最常見的兒童肘關節骨折，佔所有兒童骨折的3%，骨折多為間接暴力引起，分伸直型和屈曲型兩種。（搜狐）

肱骨髁上骨折指肱骨遠端內外髁上方的骨折，是最常見的兒童肘關節骨折，佔所有兒童骨折的3%，骨折多為間接暴力引起，分伸直型和屈曲型兩種。（搜狐）

即使如被告所述，事發時原告確實由一名擔任助教輔助，但被告作為專業的舞蹈培訓機構，理應充分認知舞蹈動作的潛在風險，合理安排舞蹈活動，且其舞蹈培訓的對象是兒童，但原告在進行有一定難度的側手翻動作時，僅有未取得相應資質且缺乏教學經驗的助教輔助原告，因助教老師的手鬆弛才導致原告摔倒受傷；而原告在老師指導下正常練習舞蹈，不存在任何過錯。

最終，法院判決舞蹈培訓機構賠償原告醫療費、護理費、殘疾賠償金等共計11.8萬餘元，扣除此前已墊付的1.7萬餘元醫療費，還需再實際支付10.1萬餘元。舞蹈培訓機構方提起上訴。二審法院駁回上訴，維持原判。