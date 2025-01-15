與漸凍症鬥爭五年　京東前副總裁蔡磊感謝劉強東千萬資助

2025年即將46歲的京東集團前副總裁蔡磊，與漸凍症的抗爭已經持續五年。去年5月，一場感冒將他送入重症監護室，隨之而來的是身體機能的急劇下降，導致他的聲音變得高細且模糊，妻子只能依據語境理解他六成的話語。



近日，蔡磊在接受採訪時提到，京東集團創辦人兼董事長劉強東及公司同仁對他的關心持續不斷，不僅支持他本人，也幫助了他年幼的孩子。劉強東甚至因蔡磊的情況出台了新政策，承諾若員工在職期間遭遇不幸，將負責其孩子的學習和生活費用直到22歲。



在2024年11月的一次活動中，知名主持人倪萍在談到蔡磊的病情時情緒激動，表示蔡磊已經無法抬頭，每天依賴呼吸機，甚至無法正常說話。他簽署了遺體捐贈協議，旨在為醫療科研貢獻力量。

蔡磊曾是京東集團的副總裁，以高效的團隊合作著稱，45天內完成競爭對手需10個月的工作。在他確診後，與時間賽跑的對手變成了「死神」。漸凍症患者的平均生存期為三至五年，這五年間，他目睹了數千名病友的離去。

蔡磊與「死神」賽跑。（新京報）

儘管面臨重重挑戰，蔡磊未曾放棄。經過不懈努力，他成功召集了1.5萬位病友，幾百位專家及多家科研機構和生物醫藥公司。京東也全力支持他，劉強東及京東健康為他尋找全球最佳醫療資源。

在蔡磊創辦的醫療科技公司成立初期，京東提供了大部分資金支持，並計劃將這些資金無償轉讓給他。過去一年，蔡磊向科研投入超過4000萬元人民幣，其中對外科研捐助超過3000萬元。兩種最常見的漸凍症基因類型的治療取得了重大突破，十條藥物管線已進入臨床試驗階段，成功的希望愈加明朗。

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去年1月27日，蔡磊在微博發布影片稱，與夫人將再捐助1億元人民幣，用於支持漸凍症的基礎研究、藥物研發、臨床醫療等科研項目。（影片截圖）

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在身體狀況尚可時，蔡磊以腳控滑鼠完成工作，當腿部力量逐漸減弱時，他迅速轉用眼控儀。他表示，無論需不需要進行氣切或胃造瘺手術，只要能保命，他都會選擇面對，因為一切皆有可能逆轉。「只要我繼續努力，總會有成功的一天」。

展望新的一年，蔡磊有許多計劃待實現，包括搭建漸凍症科研AI大腦，開發可普及至每個家庭的漸凍症護理體系，推動更廣泛的科研合作及數據研究。他的目標是，在不久的將來頒發5000萬的大獎，標誌著攻克漸凍症的歷史性時刻來臨。蔡磊每天都在為此奮鬥，向漸凍症發起衝鋒。