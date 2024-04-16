劉強東AI分身亮相直播間　帶貨兼分享美食讀書心得

4月16日，劉強東以「採銷東哥AI數字人」的形式，同時出現在京東家電家居和京東超市的2個採銷直播間，除了為觀眾帶來京東採銷精挑細選的低價好物，更分享了他在美食、讀書、生活等方面的經歷與心得。



在京東超市採銷直播間，「採銷東哥AI數字人」將官宣京東超市推出的百億農補項目，即計劃三年投入價值一百億元人民幣的資源扶持、補貼，讓消費者享受優質低價的農特產。

同時，他還將分享自己日常的健康飲食方式，推薦包括零食飲料、糧油調味、生鮮等品類的30款健康食品，並送出各種福利。

在京東家電採銷直播間，「採銷東哥AI數字人」帶貨多款有6.18折的電視、空調等，並送出2024年歐洲盃球票、歐洲盃定製版足球等福利。

本次 「採銷東哥AI數字人」的直播，運用了在京東雲言犀自研的AI驅動大姿態數字人，亦是業內首創的企業家數字人直播形式。

劉強東數字人現身京東採銷直播間。（京東）

據介紹，言犀語音大模型在訓練時，被「餵」入5萬小時海量鮮活的語音數據，這讓言犀數字人可以智能匹配不同直播風格，例如用沉穩的音色營造專業的氛圍，又或者用極具感染力的聲音吸引用戶下單，還賦予言大姿態肢體表現，實驗表明，絕大部分用戶在120秒內難以察覺這是數字人。

豐富的直播通用知識庫，讓言犀數字人在零配置基礎上覆蓋直播間70%的常見問詢，亦能借助大模型智能問答調優助手自我迭代。一方面根據商詳頁與腳本自動生成問答，一方面直播結束後自動補足沒有覆蓋的知識點，高效、實時地回答海量諮詢，亦能像精通業務的資深導購，向提問的客戶推薦適合的商品，應答準確率超90%。

全新引入的直播中控台，如同言犀數字人的「大腦」，能實時監測和調整直播間商品庫存變化，調整直播話術，例如跳過缺貨的商品，或為爆品增加講解頻率；亦能監測直播間交互是否過於頻繁，並調整交互頻次和機制，確保講品順利。

面向有多直播需求的商家或代運營，言犀數字人無需本地電腦配置，就能讓上千個直播間在雲端同時播，進一步降低開播成本30%，真正做到真人主播和數字人主播的無縫切換，24小時無人值守。

「採銷東哥AI數字人」直播為AIGC技術深入產業再添動力。同時，京東雲言犀將持續推進數字人走進電商、文旅、金融、智能服務等廣泛場景。