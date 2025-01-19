山西村民放養過百隻羊蹊蹺暴斃　疑遭故意投毒　刑警立案偵辦

山西晉中市趙莊村村民白某放養的101隻羊蹊蹺死亡，懷疑是有人故意投毒，至少損失5萬元（人民幣，下同）。

村支書介紹，死羊統一運走做無害化處理並送檢，警方已立案偵辦。



《華商報大風新聞》報道，事發於山西省晉中市榆社縣雲竹鎮趙莊村。村民白某稱，1月8日中午，他在村內放羊時發現羊隻相繼倒地死亡，至1月17日已有101隻羊死亡，懷疑是有人故意投毒。臨近年關，白某和妻子欲哭無淚，「一下子死了這麽多羊，這叫我們怎麽生活？希望有關部門幫助解決」。

白某放羊時，發現大批羊隻倒地身亡，懷疑有人故意投毒。（華商報大風新聞）

白某放羊時，發現大批羊隻倒地身亡，懷疑有人故意投毒。（華商報大風新聞）

1月18日，趙莊村村支書證實事件，表示村委會全程幫白某協調處理，死羊最後由政府防疫部門統一運走做無害化處理。他表示，放羊的田間地頭沒有安裝閉路電視，白某懷疑是有人投毒，警方已經立案調查。

村支書透露，白某和村民之間鬧過矛盾糾紛，村委會曾從中調解，警方已經有懷疑對象，「涉及的全是本村的村民，應該是有矛盾才會這樣幹」。

白某妻子坐在地上痛哭。（華商報大風新聞）

白某放養的101隻羊異常死亡。（華商報大風新聞）

據村支書估算，白某家損失不小，他一共養了3、400隻羊，一隻羊可賣5、600元，官方將按每隻羊6、70元補助白某。他解釋，由於農曆新年將至，死羊不允許上市場交易，官方補助可以適當彌補白某一定的經濟損失。

1月18日，榆社縣公安局雲竹派出所民警表示，死羊由防疫站集中處理，已送去檢測證實是否中毒死亡，案件已轉交縣公安局刑警大隊辦理。