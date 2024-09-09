毒殺35條狗後賣至餐館賺三千　狗肉驗出氰化物4男子遭判刑

內媒報道，一樁毒殺狗賣狗肉至餐館的案件。嫌犯購買毒狗原料後毒殺35條狗，賣出20條狗賺取3450元(人民幣，下同)，狗肉中均含有氰化物成分。



江蘇四名男子毒殺流浪狗和無人看管的寵物狗。(影片截圖)

嫌犯在老家購買毒狗原料製成蠟丸。(影片截圖)

據內媒報道，2023年6月，江蘇一村民王某找到曾有前科的男子陳某，希望合謀收狗販賣。通過圈內人介紹，他們又找到了同樣有前科的孫某和丁某。

此後，孫某在老家購買毒狗原料製成蠟丸，綁在雞骨頭上，和丁某一起尋找流浪狗和無人看管的寵物狗投毒。當地村民報警後，警方很快將4人抓獲。經查，王某從孫某、丁某處共收購被毒殺的狗35條，交由陳某宰殺處理，向某農家樂經營者朱某銷售20條，銷售金額約3450元。經抽樣鑑定，狗肉中均含有氰化物成分。

經抽樣鑑定，狗肉中均含有氰化物成分。(影片截圖)

法院經審理認為，4人均構成生產、銷售有毒、有害食品罪，農家樂經營者朱某也構成銷售有毒、有害食品罪。最終，4人被判處1年3個月至10個月不等的有期徒刑，並處罰金2萬元至1萬元不等。朱某被判處有期徒刑10個月，緩刑1年3個月，並處罰金1萬元。