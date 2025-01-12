內地肉毒桿菌中毒病例增多　央視揭假肉毒素1.5元成本賣上千元

《央視新聞》報道，內地多地醫院接診的肉毒素中毒患者明顯增多，這些來路不明的假肉毒素成本價僅1.5元（人民幣，下同），出廠價20元，但賣給消費者就要價上千元。



央視揭假冒肉毒素1.5元成本賣上千元。（央視新聞）

央視揭假冒肉毒素1.5元成本賣上千元。（央視新聞）

肉毒中毒患者增多

據《央視新聞》報道，近日，北京、江蘇等地多家醫院接收的肉毒素中毒患者明顯增多，嚴重的甚至出現呼吸困難，有生命危險。

央視揭假冒肉毒素1.5元成本賣上千元。（央視新聞）

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據解放軍總醫院第五醫學中心化學損傷中毒救治科主治醫師王春燕介紹，2024年收治的肉毒中毒的患者，上半年統計有200多例，到目前為止，預計要超過300例，但以往每年也就幾十例。

央視揭假冒肉毒素1.5元成本賣上千元。（央視新聞）

有中毒的患者表示，被送進急症之後才知道自己是肉毒素中毒。而美容機構對患者採取的「朋友式」的營銷，來自河北唐山的患者稱：「因為太信任這個朋友，我都沒看，每次就是躺那，然後她就給打。」

央視曝光「黑醫美」

據《央視新聞》報道，肉毒素在中國被列入毒麻類藥品，自2008年起，它的生產、銷售、儲存、運輸等方面均有嚴格規定和要求。

央視揭假冒肉毒素1.5元成本賣上千元。（央視新聞）

公安部門執法人員在山東淄博的一家生物製品公司，發現車間正在生產大量「肉毒素凍乾粉」。據介紹，這家企業採購含有肉毒素的原液，把它和凝膠、甘露醇、水等混合，分裝到7毫升的小玻璃瓶中，再凍干，就成了肉毒素凍乾粉針劑成品，每支成本僅1.5元，出廠價20元，再通關微信等渠道對外銷售。

央視揭假冒肉毒素1.5元成本賣上千元。（央視新聞）

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報道又指，正規廠家生產的每支肉毒素出廠價大約800到1000元，市場零售價近2000元。而這些查處的裸瓶肉毒素，每支出廠價僅20元，中間商層層加價後，最終以千元左右的價格賣給消費者。

涉事企業的一名代理商表示，僅僅他一家，從這家企業採購的假冒肉毒素凍乾粉針劑，就銷往20多個省份，涉案金額約380萬元。