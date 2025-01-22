王菲時隔7年再登央視春晚　將唱新歌　網民激動：終於等到了

天后王菲時隔7年將再登央視春晚，她將演唱的新歌《世界贈予我的》亦於周三（1月22日）正式發布。



有網民稱拍到王菲參加蛇年春晚綵排。（新浪娛樂）

疑似王菲身着黑色羽絨服。（新浪娛樂）

有王菲的好友予以否認，稱照片中的人根本不是王菲。（新浪娛樂）

王菲近年來鮮少公開露面，令不少粉絲直呼可惜。不過，周二（1月21日）晚間有網民稱拍到王菲參加蛇年春晚綵排，隨後「王菲現身蛇年央視春晚綵排」、「王菲將參加蛇年央視春晚」等話題迅速登上微博熱搜，不少網民都十分激動，直呼「要哭了」、「終於等到了」。

照片中，疑似王菲身着黑色羽絨服，戴着口罩，裹得十分嚴實。但事後有王菲的好友予以否認，稱照片中的人根本不是王菲。

及至周三，春晚官方微博發文稱，「總台蛇年春晚特別單曲，王菲演唱《世界贈予我的》 攬世間溫柔，以深情回敬。感恩歲月賜予，每一刻都值得細細珍藏。」才正式官宣王菲將重返春晚舞台。

春晚官方微博發文

1998年和那英合唱《相約九八》。（影片截圖）

2010年，王菲在央視春晚演唱《傳奇》。（視覺中國）

2012年和陳奕迅對唱《因為愛情》。（影片截圖）

王菲上一次登上春晚舞台還是2018年。（視覺中國）

《世界贈予我的》由袁晶作詞、曹正傑譜曲，王菲的老朋友常石磊監製。關於這首歌，相關人士透露歌曲的意義在於，「當我們用溫柔眼眸凝望世界，世界也會真摯地回應生命中的所有追問，並饋贈我們一切溫暖與美好。」

王菲此前曾4次登上春晚舞台，分別是1998年和那英合唱《相約九八》，2010年演唱《傳奇》，2012年和陳奕迅對唱《因為愛情》，以及2018年再度攜手那英演唱《歲月》。