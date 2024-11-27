杭州國家版本館藏千年文化　絕美青瓷屏風因肖戰唱王菲的歌爆紅？

杭州又多了一個能學歷史讀文化的打卡景點 ! 江旻憓曾經造訪過的杭州國家版本館日前成為「機遇中國·浙港新青年」交流活動的一站。美麗的青瓷屏風更成為關注的焦點外，網紅貓咪「肖如願」也被團團包圍。



杭州國家版本館又名文潤閣，龍泉青瓷製成的屏風溫潤如玉。(蔡苡柔攝)

據介紹，國家版本館簡稱為「一總三分」，分別為北京中央總館的文瀚閣、西安分館的文濟閣、杭州分館的文潤閣以及廣州分館文沁閣。國家版本館將古今中外載有中華文明印記的版本資源納入保藏範圍，集展覽館、圖書館、檔案館、博物館為一體的綜合場館，主要收藏中國古籍、歷史文獻、碑帖、家譜、手稿、印章、陶瓷、戲劇臉譜、工業品、建築物等的設計圖紙、照片、郵票、明信片、郵資封、錢幣、布票、糧票等藏品。

杭州國家版本館又名文潤閣、總建築面積10.31萬平方米，收集許多江南特色的文物及華東地區版本資源集聚中心，是唯一對公眾開放的展館，平日的時候不須預約即可以進館，但遇到節假日則建議先預約，以免撲空。

杭州國家版本館又名文潤閣，龍泉青瓷製成的屏風溫潤如玉。(蔡苡柔攝)

杭州國家版本館又名文潤閣，龍泉青瓷製成的屏風溫潤如玉。(蔡苡柔攝)

觀看千幅宋代山水畫 建築師王澍夫妻打造「現代宋韻」

中國首位普利茲克獎建築師王澍與陸文宇將原址是一處廢棄礦坑的杭州國家版本館打造成為有現代風格的宋代園林。

在接受《有方空間》專訪時，王澍坦言，整個項目的挑戰之一，在於如何在缺乏直接參照物的情況下，以宋代園林為背景進行設計。最終王澍從南宋畫家馬遠的一張小畫中獲得了靈感。那幅畫「畫的是宋代的西湖邊上，一個文人在彈琴，兩個人在聽。有意思的細節是他們戶外活動的雅緻：彈琴人身後還擺有一個U字型屏風，屏風上畫有松樹，形成一個非常建築化的空間。」

杭州國家版本館又名文潤閣。(蔡苡柔攝)

至此，他想到了以平遠的層層遞進來「破題」，「這個層次的魅力可以用屏風一樣的層層屏扇去表達。因此，他們打造出館內最出名的由龍泉青瓷拼成的一扇扇高十餘米的屏風，它可以通過機械控制，既可以呈摺扇式展示，也可以排成一面平鋪的屏風，如同宋代的畫屏。

王澍說道。整個設計以龍泉青瓷為主材，「為燒出現在這個尺寸的大的青瓷平板，龍泉還專門對窯口進行了改造，因其超出了傳統的窯的尺寸。」此外，對著良渚的一面使用了大量夯土，「這個項目裡高達15米的夯土牆，應該是目前全球建成的新項目中最高的夯土牆了。」

龍泉青瓷屏風。(有方)

對於整個項目，王澍給出的定位是「現代宋韻」，「它背後的意思，就是不做仿古建築。我們要做的是現代建築」，陸文宇則稱，「這個房子從頭到尾都是現代的，但它的精髓是從傳統中來，而『宋韻』實則一直是貫穿我們作品的一個主題，包括象山校園背後也是。」

王澍認為，當下的中國建築，最需要的是發展出一套當代的、既能面對世界又有鮮明中國文化脈絡的建築語言。「建築上最重要的突破，一定是在建築的語言層次上進行了變革。從空間格局到材料和建造技術，我們希望杭州國家版本館能形成一套完整的語言，去探索這個時代新的《營造法式》。」

杭州國家版本館開放公眾參觀 因肖戰和貓咪人氣高

值得關注的是，杭州國家版本館2024年迎來超高人氣。今年北京電視台春晚邀請當紅藝人肖戰演唱王菲的歌曲《如願》，背景的青瓷屏風爆紅，肖戰抱過的國家版本館網紅橘色貓咪也爆紅，成為杭州國家版本館的網紅貓咪，更被賜名「肖如願」，造成杭州國家版本館一度爆滿，無法預約。

肖戰抱過的國家版本館網紅橘色貓咪也爆紅，成為杭州國家版本館的網紅貓咪。(小紅書)

不過，現在杭州國家版本館人流已經恢復正常，想要到訪的旅客可以透過微信公眾號搜尋「杭州國家版本館」，透過微信小程序預約。